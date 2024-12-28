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教育部「生生用平板」做半套 雲林縣府宣布：明年自籌2.8億補足缺額

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今參加數位課堂家長觀課日，體驗使用平板上課，她宣布明年將投入2.8億元，確保雲林生生有平板使用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善今參加數位課堂家長觀課日，體驗使用平板上課，她宣布明年將投入2.8億元，確保雲林生生有平板使用。記者陳雅玲／攝影

教育部2022年起推動生生用平板政策，但僅偏鄉小校生生有平板，一般學校約4至6班級共用，因數量不足，需排隊使用，部分教師運用數位教學意願低，以雲林縣來說，要滿足生生有平板尚缺2萬多片，雲林縣長張麗善今宣布，明年起將投入2.8億元，確保生生有平板、數位學習沒有城鄉落差。

雲林縣若要生生有平板，至今仍缺2萬多片，斗六市鎮東國小今舉辦數位課堂家長觀課日，校長張美琳表示，孩子對使用平板上課很有興趣，尤其透過載具可即時回饋學習狀況，學生上課無法發呆，必須專注，可提升學習成就，但多班級共用對老師授課不便，必須排隊等候使用，導致部分老師數位授課意願降低。

雲林縣府教育處長邱孝文表示，以雲林縣來說，偏鄉學校因平板數量充足，使用率可達100%，但一般學校、非山非市學校約4至6個班級共用一套平板，數量明顯不足，使用率也降低至20％左右，明顯落差。

張麗善今參加數位課堂家長觀課日，她表示，雲林縣今年8月自籌經費，將全縣185所縣立學校2100間教室全面安裝智慧水洗黑板，盼藉數位學習提升學習效率，但中央推行的數位平板無法普及，恐讓數位學習只完成半套，縣府已自籌2.8億經費，將自明年一月起陸續補足所需平板數量，確保生生上課有平板。

張麗善說，教育可以翻轉人生，她希望能夠縮短城鄉差距，不要讓雲林孩子輸在起跑點上，雲林縣未來要培養更多的數位科技人才，也要讓孩子能夠透過多元數位學習跟世界接軌。

斗六市鎮東國小今舉辦數位課堂家長觀課日，校長張美琳表示，孩子對使用平板上課很有興趣，尤其透過載具可即時回饋學習狀況，學生上課無法發呆，必須專注，可提升學習成就。記者陳雅玲／攝影
斗六市鎮東國小今舉辦數位課堂家長觀課日，校長張美琳表示，孩子對使用平板上課很有興趣，尤其透過載具可即時回饋學習狀況，學生上課無法發呆，必須專注，可提升學習成就。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善今參加數位課堂家長觀課日，體驗使用平板上課，她宣布明年將投入2.8億元，確保雲林生生有平板使用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善今參加數位課堂家長觀課日，體驗使用平板上課，她宣布明年將投入2.8億元，確保雲林生生有平板使用。記者陳雅玲／攝影

張麗善 生生有平板 雲林

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