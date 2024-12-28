納高中職、進修學校 新北K12智慧校務平台115學年上線

為提升教育行政效率，新北教育局11月起建置K12智慧校園平台校務系統，將新北轄下公立高中、高職、進修學校，納入現有K12智慧校園平台，讓學生資料能從幼兒園一路到高中，減少重複性作業，預計115學年度架接高中職校務系統後上線。

新北教育局長張明文說，從2019年起推動智慧校園建置，現已涵蓋幼兒園至國中的校務系統、校園通APP、數位學生證、學生繳費等。為使高中職師生享受到與國中小相同智慧化服務，教育局計畫將現有高中職校務系統的資料移轉至新平台，並在既有基礎上擴充平台功能，以滿足各類校務需求。

教育局說，K12智慧校園平台將資料整合與互通，學校人員可減少重複性作業，更能整合新北市學生從幼稚園一路延伸至高中職的學習歷程，詳細記錄每位學生的學習軌跡及學習數據，讓學生學習歷程轉銜更加順暢。家長也可隨時掌握孩子在校狀況，提升家長參與度，且系統提供學生學習的完整數據，透過分析診斷為量身打造智慧化的學習環境。