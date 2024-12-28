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建中揪團買麥當勞PO文遭炎上 校方道歉：當事學生已深刻反省

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建中揪團買麥當勞PO文遭炎上 校方道歉曝當事學生態度

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
麥當勞爆出性侵案，北市建國中學有學生揪團買麥當勞，且在社群貼出多人拿麥當勞紙袋的照片惹議，更有網友揚言升學封殺。圖／聯合報系資料照片
麥當勞爆出性侵案，北市建國中學有學生揪團買麥當勞，且在社群貼出多人拿麥當勞紙袋的照片惹議，更有網友揚言升學封殺。圖／聯合報系資料照片

麥當勞爆出性侵案，北市建國中學有學生揪團買麥當勞，且在社群貼出多人拿麥當勞紙袋的照片惹議，更有網友揚言升學封殺。校方回應，「學生12月26日以班級Threads帳號發表不當言論，在此我們向社會大眾表達歉意；目前當事學生已深知事件嚴重性並願深刻反省檢討。」

建中校長室昨日發出聲明，上午學校得知訊息後，立即針對本事件進行瞭解，並召集導師、學務與輔導人員討論，亦已聯繫當事學生的監護人共同協助。學校將視調查結果啟動教育與輔導機制，協助學生正視錯誤。

校方指出，「我們期盼學生關心社會議題，但同時也希望學生能秉持尊重與同理心，以理性和謹慎的態度參與公共討論，不可煽動對立或忽視社會責任。本校深知肩負之教育責任重大，為防止類似事件再度發生，我們將持續深化品格教育與性別平等教育。」

爭議事件源於建中某班級學生12月26日在Threads發文，「建中中午揪團騎腳踏車去吃麥當勞」，且貼出一張多人拿著麥當勞的外帶紙袋和飲料的照片，貼文一出，引發不少網友撻伐。

有網友找到並公布該班學生照片，稱「學測面試你就不要面到我們家醫學系」、「你的臉已經備份起來，給我們附設醫學系系主任」、「人品不好，不配為醫者」等語。

一名自稱被公開截圖照片的班代母親對此回應，「少數學生的行為，讓旁人看了氣憤，而您根本不知道是誰貼文卻任意截圖散布的行為，也同樣讓身為母親的我感到非常非常的氣憤！孩子的大頭照被這樣莫名公開在網路上，下面的留言滿滿的攻擊謾罵，我們只能盡力地保護他，所以，爸爸來貼文請您刪除照片，我也來留下這一篇留言。」

麥當勞

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