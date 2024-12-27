新壽基金會「大小筆友計畫」 啟發偏鄉童的藝術熱情

新光人壽慈善基金會於耶誕節前夕舉辦「大小筆友藝術饗宴慈善音樂會」，吸引了來自財團法人博幼社會福利基金會、社團法人扶弱成長協會的90名小筆友ˋ參與，讓今年的耶誕節充滿了愛與藝術的氛圍。

新光人壽慈善基金會表示，這次活動邀請旅英畫家優席夫為小筆友們帶來以「海洋與保育」為主題的繪畫課程，小筆友們用畫筆描繪出他們心目中的海洋世界，從壯麗的海景到奇幻的海洋生物，展現無窮創意以及對環境保護的關懷。慈善音樂會上，來自「陽光男孩」弦樂三重奏、「狂想四劍客」弦樂四重奏以及「中正國中弦樂團」的年輕音樂家們共同演奏一系列耳熟能詳的樂曲，溫暖每一位小筆友的心。

新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈當天親自頒發感謝狀，向這17位年僅13至15歲的年輕音樂家致謝。吳欣盈表示，透過藝術，孩子們不僅能接觸自己的興趣，也能激發想像力與創造力，開啟對未來的美好想像。

「大小筆友計畫」是吳欣盈為慶祝基金會成立30周年所創立的旗艦計畫。透過人生導師的陪伴和多元活動的引領，幫助偏鄉孩童探索興趣、建立信心，並發掘未來的可能性。此次繪畫課程與音樂會正是回應小筆友們對音樂與藝術的熱愛，進一步拓展了他們的藝術視野，並以藝術為橋樑，傳遞溫暖與陪伴的力量。

新光人壽慈善基金會說，這場音樂與繪畫的雙重饗宴，不僅啟發了孩子對藝術的熱情，更播下了夢想種子。展望未來，新光人壽慈善基金會將持續透過創新的公益計畫，為更多孩子帶來機會與希望，打造一個充滿愛與可能性的世界。