台北景福扶輪社捐助學金 新北三芝國小15名學童受惠

歲末年終溫馨滿滿，今年度在三芝國小有來自台北景福扶輪社各社友的善心，為校內15名的清寒學子提供獎助學金，為期一整年每個月都有一千元，而在歲末台北景福扶輪社也特別舉辦扶輪之子相見歡的活動，邀請社友來到三芝國小與被幫助的孩子們相見歡，給予溫暖的問候與鼓勵。

台北景福扶輪社社長王俐喬指出，台北景福扶輪社的扶輪之子活動是過去社長開辦一直傳承至今，而這樣的公益服務相當有意義，提供給清寒學子每個月1000元的獎助學金，除了是勉勵向學，更加也讓學生能夠適時的添購求學所需用品，在求學道路上不虞匱乏，而三芝國小的捐助，15個學童就是有15個社友的資助，期待在社友的支持下，三芝國小被資助的孩子們都可以努力向學。

三芝國小家長會長蔡穎璇表示，因為自己就是台北景福扶輪社社友，也因為三芝位處偏鄉，資源得來不易，因此也特別引介社團資源幫助校內清寒與家中遭逢變故的學生，而在相見歡的這天，孩子們都驚喜獲得了一份聖誕禮物，而孩子們為了表示感謝，各個都精心的寫下感恩字句做成卡片，要來感謝台北景福扶輪社的叔叔阿姨們，令人相當感動。

三芝國小校長許文勇說，這已經是第二年台北景福扶輪社將資源挹注到三芝國小，相當感謝台北景福扶輪社的用心，連續兩年每個月給孩子們的獎助學金，讓家長能夠為孩子添購學用品，並且也讓學生在求學道路上無後顧之憂，為此也勉勵學生們未來出社會有所成就，也不要忘記這一份得來不易的支持，要轉換成更多的幫助，幫助更多的人。