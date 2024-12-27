影／為續班班有鮮奶 蔣萬安開戰卓榮泰 李彥秀呼籲下放預算

行政院日前喊卡「班班有鮮乳」政策，台北市長蔣萬安昨日在行政院會中，當面與行政院長卓榮泰要求下放預算，「把牛奶還給孩子」，展開交鋒。國民黨立委李彥秀今日表示，行政院應下放預算，補助有意願辦理的地方政府延續政策，對於沒有續辦政策縣市的弱勢家庭孩童也應有配套措施，中央不能「口頭說鼓勵，背後猛插刀」。

行政院喊卡「班班有鮮乳」政策，昨天蔣萬安在行政院會當面向卓榮泰院長爭取下放預算，由縣市政府因地制宜續辦，「把牛奶還給孩子」。卓榮泰堅持政策暫停，鼓勵地方政府在地方自治的精神下，負起地方政府應有的責任，為兒童的健康做出努力。

李彥秀說，9月才辦理的「班班有鮮乳」政策，目的是為了減緩明年開放紐西蘭牛乳「零關稅輸台」對本土酪農的衝擊，更是為了照顧孩子，特別是家庭經濟環境弱勢的孩子，在成長的過程有更好的營養補充。政策立意良善，問題是出在行政院缺乏執行層面的完整規畫、部會協調以及校方溝通，不能因為行政機關的缺失，而讓本土酪農以及孩子成為犧牲品。

李彥秀表示，行政院應該要下放預算，補助有意願辦理的地方政府延續政策，對於沒有續辦政策縣市的弱勢家庭孩童也應該有配套措施，「把牛奶還給孩子」，這是政府的責任，更是政府的義務。「鼓勵地方政府為兒童的健康做出努力」是中央口頭說鼓勵，但近年多個地方縣市因執行非法定社福支出遭中央扣除補助款，其中桃園市遭扣款1億元、苗栗縣遭扣除近8千萬、澎湖縣也遭扣除3千多萬元。

李彥秀指出，苗栗縣推動「高鈣午餐」計畫，師生每人每餐補助10元卻遭到懲處。各縣市因為人口結構、需求差異以及政策目標不同，本來就可以因地制宜推出差異化的社會福利制度，以桃園市以及苗栗縣為例，加碼營養午餐、生育補助經費，也是照顧學童的需要以及鼓勵低迷的生育率，請問照顧孩子，加碼未來「何罪之有」？中央政府絕對不能「口頭說鼓勵，背後猛插刀」。「把牛奶還給孩子」不僅是孩子與家長最卑微期待，更是政府無可推卸的責任。