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南市南光中學「世界劇場」英語話劇 學生展現創意與成果

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市南光中學「世界劇場」英語話劇，今天下午在台糖新營總廠中山堂舉行，展現學生創意與學習成果。圖／南光中學提供
台南市南光中學「世界劇場」英語話劇，今天下午在台糖新營總廠中山堂舉行，展現學生創意與學習成果。圖／南光中學提供

台南市南光中學年度英語盛會「世界劇場」英語話劇成果發表，今天下午在台糖新營總廠中山堂舉行，吸引眾多師生與家長到場支持。今年以「南北戰爭時期的美國文學」為主題，學生們透過多部經典作品展現英語學習成效與戲劇創意，贏得現場觀眾熱烈掌聲。

此次演出的經典作品包括「一個江湖郎中的回憶錄」（An Autobiography of a Quack）、「小婦人」（Little Women）、「冷山」（Cold Mountain）、「湯姆歷險記」（The Adventures of Tom Sawyer）、「林肯」（Lincoln）等，描繪了戰爭對人性、道德與社會的深刻影響。

學生們以全英對白重現角色，生動詮釋故事情節，不僅讓觀眾彷彿置身於那段歷史時空，也深化了對文學與歷史的理解。精彩的演技與流暢的劇情安排，展現了南光學生的多元潛力與對角色的精準掌握。

此次活動由芭蕾舞教師蔡佩諭與英文教師團隊共同指導，學生們在台前幕後配合默契，從演出到音效與配樂的細節安排，都呈現出專業的水準。高一學生李允恩、張妤安、張惟甯等10位學生擔任串場主持，以流利的英語展現自信與實力，充分體現南光學生的青春活力與語言能力。

南光中學校長張添唐表示，「『世界劇場』透過戲劇將文學、歷史與語言學習緊密結合，學生們在創意與資源的結合下，展現出跨領域學習的豐碩成果。這不僅是一個用英語表達的舞台，更是一個讓學生在愉快氛圍中學習與成長的契機。」他強調，學校將持續推動此特色課程，期待學生在學習中探索更多可能性，開創更廣闊的未來。

台南市南光中學「世界劇場」英語話劇，今天下午在台糖新營總廠中山堂舉行，展現學生創意與學習成果。圖／南光中學提供
台南市南光中學「世界劇場」英語話劇，今天下午在台糖新營總廠中山堂舉行，展現學生創意與學習成果。圖／南光中學提供
台南市南光中學「世界劇場」英語話劇，今天下午在台糖新營總廠中山堂舉行，展現學生創意與學習成果。圖／南光中學提供
台南市南光中學「世界劇場」英語話劇，今天下午在台糖新營總廠中山堂舉行，展現學生創意與學習成果。圖／南光中學提供

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