聽新聞
0:00 / 0:00
清水高中80歲！中研院院士朱經武返母校勉勵學弟妹 勇敢闖未來
國際知名的超導物理學家、同時也是中研院院士朱經武，面對母校清水高中即將迎來80周年校慶，上午特別返回清水故居，拜訪曾經就讀的母校清水國小及清水高中，漫步在校園時，朱經武說，「我作夢最常夢到台灣，特別是清水」，為讓朱院士重溫故鄉的美好滋味，兩校師生午餐時特別準備在地美食的米糕及擀麵，喚起美好的記憶。
朱經武表示，自己是1958年清水高中第七屆的畢業生，當時在清水就讀初中及高中共6年，就學期間，對半導體產生濃厚興趣，物理老師自掏腰包向日本訂購材料，開啟自己的科學探究之路，畢業後，繼續秉持著對物理領域的熱愛，出國致力鑽研高溫超導技術，1987年，與吳茂昆等人首次宣布得到了90K以上電阻消失的超導體， 在國際間得獎無數，同時奠定他在學術、專業領域上的肯定。
朱經武說，這次回國一方面是為了慶祝母校80周年校慶，主要希望帶家人回來故居，看看曾經就讀的學校、居住地，飲水思源，感謝曾經栽培、孕育自己的清水故鄉；此外，也以「從清水走向國際」為題，談談個人奮鬥的歷程，同時與學弟妹對話，勉勵學子保持好奇心、學習熱情及懷疑精神，發掘自己的興趣，勇敢追夢。
清水高中校長蕭建華表示，朱經武曾經擔任香港科技大學校長，也獲聘為台灣綜合大學系統總校長，加上本人特別念舊、惜情，清水高中特別整理了朱院士早年的照片、相關資料，製作成影像紀念集，向他致敬外，也讓他得以保存留念，希望喚起他對青澀時光的美好記憶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言