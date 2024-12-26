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每年製作上百件陶器 宜蘭壯圍國小成立陶藝亮點中心

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
壯圍國小校長徐博正推廣陶藝，是陶藝亮點中心最重要的推手之一。記者陳敬丰／攝影
壯圍國小校長徐博正推廣陶藝，是陶藝亮點中心最重要的推手之一。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣壯圍國小全校學生約200餘人，每年能燒製超過100件品質良好的陶器，是目前縣內最重要的陶藝據點之一，縣府今協助成立陶藝亮點中心。校長徐博正是陶藝推手，希望透過亮點中心，與社區乃至其他學校合作，推廣陶藝到全宜蘭。

踏入壯圍國小，映入眼簾的是隨處可見的陶藝作品，有些鑲嵌在校園內的走道上，有些陳列於櫥窗中；學校入口就是一間陶藝教室，桌上擺滿了剛捏好的胚體，轉幾個彎進入電窯室，其中一座電窯正好就在燒製下一批陶器。壯圍國小的陶藝之路，可以說是徐博正一手打造。

徐博正美術科班出身，原本最大的興趣是畫畫，考量畫作受天氣影響較不易保存，30多年前轉向陶藝創作，自學成材，作品曾到國外參展。他8年前轉任壯圍國小校長，發現當時宜蘭縣內沒幾間學校教陶藝，就算有也侷限在定點，決定帶頭在壯圍推廣陶藝。

「陶藝將美學帶進校園，培養學生美感，他們也很喜歡這個過程！」徐博正帶頭教學，校內教師再教學生，透過彈性課程的方式，讓全校師生都能體驗製陶之美，每年能產出100多件作品，「雖然有時候也會因為疏忽細節燒製失敗，都是很棒的學習經驗。」

壯圍國小發展陶藝，得到縣府鼎力支持，幾年來陸續補助上百萬元，購置設備、美化校園，縣長林姿妙今天也到學校替剛成立的陶藝亮點中心揭牌。校方表示，亮點中心之後會開放他校觀摩、社區民眾學習，壯圍國小只是個起點，希望之後將陶藝推廣到全宜蘭。

壯圍國小校內的電窯室，有3座電窯，其中1座正在燒製。記者陳敬丰／攝影
壯圍國小校內的電窯室，有3座電窯，其中1座正在燒製。記者陳敬丰／攝影
壯圍國小內的陶藝教室，擺滿了捏製完成的坯體，等待燒製。記者陳敬丰／攝影
壯圍國小內的陶藝教室，擺滿了捏製完成的坯體，等待燒製。記者陳敬丰／攝影
壯圍國小內隨處可見陶藝作品，不乏陳列在櫥窗中的精緻之作。記者陳敬丰／攝影
壯圍國小內隨處可見陶藝作品，不乏陳列在櫥窗中的精緻之作。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣府協助壯圍國小成立陶藝亮點中心學校，縣長林姿妙（左五）今揭牌。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣府協助壯圍國小成立陶藝亮點中心學校，縣長林姿妙（左五）今揭牌。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 校園 陶藝

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