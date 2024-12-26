全國高中商業類技藝競賽 新竹光復高中設計群奪第一名

新竹市光復高中多媒體設計科三年級學生陳彤瑄、潘宇溱，參加113學年度全國高級中等學校商業類技藝競賽，從全國公私立學校79位優秀選手的激烈競爭中脫穎而出，奪下商業類平面設計組全國第1名金手獎和電腦繪圖組第30名優勝的佳績。

獲得平面設計類全國第一名的陳彤瑄表示，高二時看到優秀學姊的作品，並決定以選手為目標，踏上爭冠之路。今年比賽除了以往手繪海報考題之外，更增加數位設計部份，所以必須學得更廣、更透徹，例如包裝、插畫、視覺設計、角色設計等皆在出題範圍之內。

陳彤瑄說，在這段時間她學會如何面對挑戰，總是不斷思考並練習精進手繪技巧，同時鍛鍊美感與設計的眼界，將其融合於數位設計作品之中。訓練過程最辛苦的，是在課業和選手訓練的雙重壓力下取得平衡，且比賽前幾周常訓練到晚上，要頂著寒風騎腳踏車回家，她不會忘記這段經歷，慶幸有堅持到最後。

獲得電腦繪圖優勝的潘宇溱說，一開始就對選手充滿憧憬，希望能成為選手爭取替學校出賽的機會，培訓過程中始終抱持著學習的態度，歷程中獲得許多電繪相關的專業知識，努力不懈的學習也讓繪圖技巧更加成熟，最終在比賽中獲得佳績。

光復高中指出，由於潘宇溱體質較弱，在訓練過程中身體的負擔更為顯著，每天從早畫到晚，不僅手指關節和肩頸非常疼痛，甚至因為長時間久坐導致尾椎受傷，最後還得去看醫師，但即便如此，也是咬著牙努力撐過去。

光復高中說，這次競賽佳績對陳彤瑄、潘宇溱來說是很棒的成就，不僅是對她們的學習與能力的肯定之外，更是人生中很重要的成長養分；此外，能在全國為數眾多的優秀選手中脫穎而出，也是對於學校教師的教學及專業的最佳肯定，讓專業得以發展，讓學生適性揚才。