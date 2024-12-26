逆風飛翔！世界中學生運動會奪金 輔中朱婕瑀錄取台大

「跑向國際向夢想邁進」，嘉市天主教輔仁中學高三學生朱婕瑀，出身弱勢家庭，不向命運低頭，從國小愛上跑步，苦練勤跑，去年代表國家出賽「世界中學生U15運動會」，獲得田徑U18組女子2千公尺障礙賽冠軍，為國爭光，她文武雙修，學業成績名列前茅，校方推蔫特殊選才，同時錄取台大國際體育運動事務學士學位學程及清華大學。

朱婕瑀從國小二年級進入田徑競技，訓練自律，每天課餘練跑。雖訓練勞累，但從未有放棄念頭。田徑競技展現出不凡實力，國際賽展現優異成績，她出身中低收入戶家庭，體貼懂事，將獲得獎助學金繳納學校費用、補貼家用，減輕父母負擔。

她假日擔任教會工作人員，教導年紀小的弟妹，利用課餘參加志工服務。在校上課認真，下課補上作業及筆記，2022年榮獲「總統教育獎奮發向上獎，「嘉義地區優秀青年」，2023年「教育部國光體育獎章三等三級」，今年獲「國際崇她嘉義社運動競技類菁英獎」。

朱婕瑀過去讀玉山國中苦練障礙賽，為比賽放棄畢業旅行，去年參加台灣田徑公開賽女子3千公尺障礙賽，以11分45秒77奪金牌，是這項賽事年紀最小參賽者，也締造台灣第一位3千公尺障礙賽跑進12分鐘內的國中女選手，被形容「越級打怪奪金」。

她代表國家出賽成績：2023年世界中學生U15運動會田徑U18組女子2000公尺障礙第1名（巴西）；2023年亞洲U18田徑錦標賽女子2000公尺障礙第2名（烏茲別克）；2024年世界中學生運動會田徑女子2000公尺障礙第7名（巴林）。校長李國榮讚賞她品格、才能十分優異。