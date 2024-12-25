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世界太陽能模型車挑戰賽 二信高中擊敗成人對手奪冠軍

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆二信高中機械科團隊飛往澳洲，贏得2024世界太陽能模型車挑戰賽Open Car冠軍後，師生與大會主席（左三）合影。圖／二信高中提供
基隆二信高中機械科團隊飛往澳洲，贏得2024世界太陽能模型車挑戰賽Open Car冠軍後，師生與大會主席（左三）合影。圖／二信高中提供

基隆二信高中機械科團隊代表台灣，飛往澳洲參加2024世界太陽能模型車挑戰賽，在Open Car公開組奪得冠軍。二信高中表示，這是台灣2008年開始派隊參加這項比賽，首次贏得Open Car冠軍，向世界證明台灣技職教育的實力。

2024世界太陽能模型車挑戰賽在澳洲新南威爾斯大學（UNSW Sydney）舉辦，這次比賽共有28支來自不同國家的隊伍參與，包括高中、大學及社會組選手，二信高中機械科學生張瀚棋、鄭愷謙、林奕徵、張鈞喆及林楓育組隊參賽。

二信高中說，比賽分成100m Cars（限制組）和Open Car（無限制組），挑戰技術極限的Open Car組，不限車型、重量及安裝的太陽能板數目，也無參賽資格限制，就是希望將太陽能模型車的性能自由發揮到極致，每次兩兩PK到最後只取勝出一隊給獎，所以下場挑戰的多為玩車多年的社會人士。

Open Car的車輛相較限制組要跑加倍的圈數，時速接近30公里，勝負往往就是一兩個車身，換算下來輸贏就在0.1秒以內，常得借助影像判讀來分高下。因為實力接近，所以臨場應變與策略至關重要。

二信指導老師賴宏彰表示，這次能勝出得力於「先求穩再求快」策略，車身著重放低重心穩定過彎，然後根據每場PK賽的表現，調校齒速比，搭配適當的輪徑，因應現場日照與風速的變化。

賴宏彰說，最後一場冠軍戰，對手用兩組連結車身搭載雙倍太陽能板，企圖輸出最大功率跑出極速，但犧牲穩定性的結果，在最後彎道脫軌降速，讓二信戰車瞬間超車奪冠，過程驚險萬分。

二信高中校長林立今天讚揚學生的表現，這場比賽奪冠是繼德國紅點設計獎、韓國國際發明展後，二信學生再次出國得獎。學生能在沒有限制的Open Car組別，擊敗社會人士對手，充分證明了技高生扎實的技術與應變能力，讓台灣在國際賽事舞臺贏得對手的尊敬。

二信高中自2012年至2024年，已6次組隊取得參賽資格，累計贏得10面獎牌。二信機械科學生不僅在社團玩車，學校還導入選修課程，讓學生利用電腦輔助設計、雷射切割及3D列印等技術，從無到有完成一部太陽能動力的競速車，提供學生多元展能舞台。

基隆二信高中機械科團隊飛往澳洲，贏得2024世界太陽能模型車挑戰賽Open Car冠軍。圖／二信高中提供
基隆二信高中機械科團隊飛往澳洲，贏得2024世界太陽能模型車挑戰賽Open Car冠軍。圖／二信高中提供
基隆二信高中機械科團隊飛往澳洲，贏得2024世界太陽能模型車挑戰賽Open Car冠軍。圖／二信高中提供
基隆二信高中機械科團隊飛往澳洲，贏得2024世界太陽能模型車挑戰賽Open Car冠軍。圖／二信高中提供

基隆 澳洲 科學

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