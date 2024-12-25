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高雄明誠中學聖誕校慶 邀請高師大設計數學遊戲
高雄市天主教明誠中學日前舉辦第59周年校慶暨聖誕節活動，校慶園遊會吸引市內近20所高中特色社團到校演出，熱鬧非凡。開幕式由明誠高中校長謝怡靜主持，立法委員林岱樺也到場打氣。
明誠高中積極引進校外資源，打造成為高雄市推動創意數學教學的新典範。為提升學生學習動機，活動當天與高雄師範大學合作，推出「Fun手×Fun心學數學」趣味闖關遊戲，透過遊戲傳達數學樂趣。
高師大數學系教授廖本煌為活動設計「超越顛峰」、「追捕逃犯」、「搶分大作戰」、「猜猜有多少」等關卡，巧妙融入教科書單元，配合多種教具，更依據學生背景與學習需求，以趣味方式引導學生探索數學的奧妙。
活動攤位由仁武國中教師李勝彥、鳥松國中教師辛政臻、華山國小退休教師黃慧琳、七賢國小教師吳淑芬等計畫種子教師擔任攤主。資深教師帶領下，明誠中小學師生踴躍闖關，動手「玩」數學。校方表示本次活動打破課堂限制，改變數學課的學習氛圍，也加強師生情感交流，達到共學共樂效果。
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