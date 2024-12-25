台南市新增2校獲綠旗認證 師生實踐低碳生活這麼做
台南市環保局籌組台美生態學校聯盟，由專家輔導參與認證，今年有慈濟高中小學部、億載國小漁光分校榮獲最高榮譽「綠旗認證」，歸南、南梓、三慈及新生國小取得「銀牌認證」，今接受環境部表揚，展現推動環境教育與國際交流成果。
市長黃偉哲表示，南市迄今已取得3面綠旗、27面銀牌及5面銅牌，希望透過國際交流與SDGs永續發展目標，讓環境教育在基層扎根，鼓勵更多學校參與台美生態學校計畫。
「台美生態學校」計畫由環境部參考美國生態學校綠旗、銀牌及銅牌認證指標，在地化發展適用於國內的生態學校認證制度，並與美國生態學校建立姐妹校關係，實現國際接軌。
慈濟高中小學部透過「光盤行動」與「省電達人」方案，推動永續飲食、資源節約與能源管理，展現節能減碳效益。億載國小漁光分校則以「漁光騎－改變習慣、減碳騎運動」為主軸，結合食農教育與有機耕作，實踐低碳生活。取得銀牌認證的歸南、南梓、三慈及新生國小則成立生態行動團隊，推動校園環境行動，展現在地環境教育特色。
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