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流標多次…竹市關埔國小體育館今開工 2樓規劃環形運動步道

中央社／ 新竹市25日電
流標多次的新竹市關埔國小體育館4期工程25日舉行開工典禮，代理市長邱臣遠（前中）等人出席主持開工儀式，總體工程預計民國116年完工。圖／新竹市政府提供（中央社）
流標多次的新竹市關埔國小體育館4期工程25日舉行開工典禮，代理市長邱臣遠（前中）等人出席主持開工儀式，總體工程預計民國116年完工。圖／新竹市政府提供（中央社）

流標多次的新竹市關埔國小體育館工程今天開工，市府表示，體育館1樓規劃室內籃球、羽球、排球場及舞台，2樓有看台區及環形運動步道，預定116年完工後將成為多元運動場域。

根據新竹市政府教育處新聞資料，關埔國小結合景觀與體育館的工程，自民國111年起流標多次，市府去年決議依不同工項拆分為3期景觀及現有工地防護工程、4期體育館工程進行招標，其中3期工程今年2月開工，4期工程11月決標、今天動工。

竹市教育處表示，關埔國小體育館工程總經費超過新台幣3億1600萬元，將新建地上2層樓體育館，1樓設有室內籃球、羽球、排球場及表演舞台，2樓規劃有看台區與環形運動步道。

體育館周邊也有景觀工程，教育處指出，總體工程預計116年完工，屆時將為師生及社區居民提供更廣闊、多元且便利的活動場域。

新竹 運動 體育館

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