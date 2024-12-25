建中校友晚宴陷辱女惹議！呱吉還原現場：沒注意菜單「但有感受到洋蔥」

建中第46屆校友日前辦「30重聚」，爆出晚宴菜單「超A菜名」引發汙辱女性爭議。當晚出席晚宴的前議員呱吉邱威傑今則在臉書，以他個人身分道歉，並還原當天情況。

呱吉說，他不會想要揪出任何一個個人，去為這個疏失負責，因這場活動精神叫做「一個都不能少」，籌備單位花了一百天時間，才一個揪一個，把一千多個同學從世界各地找回來。甚至不想忘記一個已經再也不能到場的朋友。

呱吉還原當天餐會狀況，每個座位都有一個同學名牌，大家對號入座，晚宴時有一位同班同學T遲遲未到，到餐會後半大家喝得有些茫然，同學C才說，「這是我幫T付費報名的位置」，因全班只有C知道，「T在兩年前就過世了」。喝醉的C說「你們不要問T為什麼沒來，T只是有事不能到，但T一直都在。」

呱吉甚至也自爆，當天他遇到一個許久未見的老同學，當年還暗戀過他（對，我們是男校），告白了以後就被斷交30年。但這個老同學拿著酒跟他敬了一杯。

呱吉說，他是第46屆肄業學生，這場餐會原本僅是同屆學生在時隔30年後聚首，他是在活動開始1個多小時才到，現場半數校友沒有坐在座位上，滿場是歡快交談的氣氛，和過半沒有動筷的菜餚。「這不是因為大家都不餓，而是這場時隔三十年的重聚實在太過魔幻。」

當天他沒有注意到菜單，甚至沒吃到幾口菜，只記得現場好幾個讓他差點眼淚奪眶時刻，「相信許多同學也都是如此」。

因這場建中校友餐會，有人評論台灣中年男性的厭女問題，也看到有人針對建國中學校風作出分析，呱吉說，他一個甚至沒畢業的學生實在沒資格代表大家說話，但作為公眾人物，和當日參與活動的一千位老學生之一，他認為他應該為自己做了不好的榜樣而道歉，但他不代表任何人、也不替任何人說話，僅僅代表自己，認為不應該做出如此不謹慎的言行，給社會大眾如此不安的感受。

身為建中校友，呱吉說，他感謝社會的批評，讓這個社會對於性別意識有更多辯證與理解的機會，也感謝所有46屆的同學，一起完成了這場活動的美好與失望。30重聚仍然會成為他下半人生的重要動力，也向建國中學的學長與學弟道歉，很抱歉沒有為這個活動盡更多的心力，沒有負起足夠的責任，讓大家毫無遲疑地以為我們為榮。聖誕快樂。