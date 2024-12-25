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新竹市學區調整第二階段出爐 東區多鄰里調為新科國中

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市東區新莊里6鄰、仙水里6、11、20鄰、關新里1至3鄰、關東里8、13、14、15、16、19、20鄰等經步行距離及實地踏勘離新科國中較近，調整新科國中單一學區。圖／新竹市政府提供
新竹市東區新莊里6鄰、仙水里6、11、20鄰、關新里1至3鄰、關東里8、13、14、15、16、19、20鄰等經步行距離及實地踏勘離新科國中較近，調整新科國中單一學區。圖／新竹市政府提供

新竹市東區人口增，總量管制學校光武國中每年登記人數超過可招收學生數約1.5倍，市府召開「學區劃分及調整審議委員會」，決議將新莊里6鄰、仙水里6、11、20鄰、關新里1至3鄰、關東里8、13、14、15、16、19、20鄰等調整新科國中單一學區。

新竹市教育處表示，市府近2年整合科技與專業數據分析，提升學區劃分的客觀性與公信力，並委請清華大學研究團隊運用 Google Maps API 定位功能，詳細分析各里之各鄰中心點至學校的距離與步行時間，深入計算兩者之間的相對位置關係，同時結合學齡人口分布、學校容量及交通路網等多項指標，構建出客觀精準的數據模型，以打造更合理的學區規畫。

其中新莊里6鄰、仙水里6、11、20鄰、關東里8、13、14、15、16、19、20鄰原本為光武、新科國中共同學區，經步行距離及實地踏勘離新科國中較近，決議115學年調整為新科國中單一學區；關新里1至3鄰原本為光武、建功共同學區，經複查步行距離及實地踏勘離新科國中較近，決議115學年調整為新科國中單一學區。

新科國中校長林燕玲表示，長期以來，新科國中僅金山里為單一學區，其餘皆為與光武國中的共同學區。感謝市府2年來對學區劃分及教育政策的支持與用心，透過此次學區重畫，不僅讓鄰近學校的學生能就近入學，也使學校能更精準預估學生人數並規畫教育資源。不僅減少了家長的遠距離接送負擔，也有助於緩解交通壅塞。

代理市長邱臣遠表示，學區重劃是一項複雜且具挑戰性的工作，市府團隊進一步研議學區劃分原則、提案、實施日期及落日條款，並委託清華大學專業團隊進行研究，結合教育處的實地踏勘和科學數據分析，提出貼近生活圈且符合市民需求的客觀方案，力求打造更貼合家長與學生期待的學區規畫。

新竹市教育處補充，有關最新學區劃分表及調整資訊，市府已函文各校及區公所，並同步公告於新竹市教育網站（https://www.hc.edu.tw/），以供家長及學校查詢。

清華大學研究團隊運用 Google Maps API 定位功能，詳細分析各里之各鄰中心點至學校的距離與步行時間，深入計算兩者之間的相對位置關係，同時結合學齡人口分布、學校容量及交通路網等多項指標，構建出客觀精準的數據模型。圖／新竹市政府提供
清華大學研究團隊運用 Google Maps API 定位功能，詳細分析各里之各鄰中心點至學校的距離與步行時間，深入計算兩者之間的相對位置關係，同時結合學齡人口分布、學校容量及交通路網等多項指標，構建出客觀精準的數據模型。圖／新竹市政府提供
新竹市政府召開「學區劃分及調整審議委員會」，決議將新莊里6鄰、仙水里6、11、20鄰、關新里1至3鄰、關東里8、13、14、15、16、19、20鄰等，調整新科國中單一學區。圖／新竹市政府提供
新竹市政府召開「學區劃分及調整審議委員會」，決議將新莊里6鄰、仙水里6、11、20鄰、關新里1至3鄰、關東里8、13、14、15、16、19、20鄰等，調整新科國中單一學區。圖／新竹市政府提供

團隊 新竹 清華大學

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