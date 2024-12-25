利機企業、緯創資通捐20箱書 挹注富興國小愛的書庫
新竹縣富興國小自102年9月17日成立新竹縣第7座愛的書庫，11年來為學生提供多樣化的閱讀書籍，利機企業執行長張宏基、緯創資通新竹廠區24日為富興國小帶來一份特別的耶誕禮物，捐贈總計20箱的全新圖書，挹注「愛的書庫」，讓學生有更加豐富且多元的閱讀資源，持續培養學生的閱讀力。
新竹縣長楊文科本身喜好閱讀，任內也支持各項閱讀活動，縣府對竹縣公共圖書館購書經費，從他剛上任時的3百多萬元成長到目前的3千多萬元，成長10倍之多；同時積極規畫一證通與北部縣市府及大學合作，希望大家借閱更方便，文化教育的建設從基礎做起，持續推廣閱讀教育。
「愛的書庫」由財團法人台灣閱讀文化基金會發起，秉持「共讀分享，智慧循環」的理念，致力於將閱讀資源發揮到最大效益。目前富興國小書庫共有61箱圖書，供各級學校自由借閱，創造出無數的美好閱讀經驗。
此外，新竹物流自98年5月以來，結合教育部的補助款，透過公益贊助的方式，為全台「愛的書庫」計畫提供免費的書籍物流服務，確保每一本書都能安全、快捷地抵達學校與學生手中。
新竹縣政府教育局長楊郡慈表示，感謝台灣閱讀文化基金會及熱心企業的支持，富興國小愛的書庫至今已走過11個年頭。這些年中，結合共讀站成為學校推動閱讀的重要據點，也是孩子們愛上閱讀的起點。此次書庫的認養更新，圖書涵蓋多元類型。書籍是通往知識的橋樑，也是開啟心靈的鑰匙。目前新竹縣共設立20座「愛的書庫」，遍及全縣13個鄉鎮市，讓書香飄向每個角落。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言