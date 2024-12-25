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利機企業、緯創資通捐20箱書 挹注富興國小愛的書庫

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
目前新竹縣共設立20座「愛的書庫」，遍及全縣13個鄉鎮市，讓書香飄向每個角落。圖／縣府提供
目前新竹縣共設立20座「愛的書庫」，遍及全縣13個鄉鎮市，讓書香飄向每個角落。圖／縣府提供

新竹縣富興國小自102年9月17日成立新竹縣第7座愛的書庫，11年來為學生提供多樣化的閱讀書籍，利機企業執行長張宏基、緯創資通新竹廠區24日為富興國小帶來一份特別的耶誕禮物，捐贈總計20箱的全新圖書，挹注「愛的書庫」，讓學生有更加豐富且多元的閱讀資源，持續培養學生的閱讀力。

新竹縣長楊文科本身喜好閱讀，任內也支持各項閱讀活動，縣府對竹縣公共圖書館購書經費，從他剛上任時的3百多萬元成長到目前的3千多萬元，成長10倍之多；同時積極規畫一證通與北部縣市府及大學合作，希望大家借閱更方便，文化教育的建設從基礎做起，持續推廣閱讀教育。

「愛的書庫」由財團法人台灣閱讀文化基金會發起，秉持「共讀分享，智慧循環」的理念，致力於將閱讀資源發揮到最大效益。目前富興國小書庫共有61箱圖書，供各級學校自由借閱，創造出無數的美好閱讀經驗。

此外，新竹物流自98年5月以來，結合教育部的補助款，透過公益贊助的方式，為全台「愛的書庫」計畫提供免費的書籍物流服務，確保每一本書都能安全、快捷地抵達學校與學生手中。

新竹縣政府教育局長楊郡慈表示，感謝台灣閱讀文化基金會及熱心企業的支持，富興國小愛的書庫至今已走過11個年頭。這些年中，結合共讀站成為學校推動閱讀的重要據點，也是孩子們愛上閱讀的起點。此次書庫的認養更新，圖書涵蓋多元類型。書籍是通往知識的橋樑，也是開啟心靈的鑰匙。目前新竹縣共設立20座「愛的書庫」，遍及全縣13個鄉鎮市，讓書香飄向每個角落。

此次書庫的認養更新，圖書涵蓋多元類型。書籍是通往知識的橋樑，也是開啟心靈的鑰匙。圖／縣府提供
此次書庫的認養更新，圖書涵蓋多元類型。書籍是通往知識的橋樑，也是開啟心靈的鑰匙。圖／縣府提供

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