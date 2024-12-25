台中市大墩國小交安教育得獎 校長：從小建立觀念才能避免行人地獄

台中市大墩國小榮獲今年交通部評比的交通安全金安獎，同時也是教育部的「交通安全教育特優學校」，是台中市唯一得獎學校，也是全國6所得獎學校之一。校長林淵輝今天說，國內屢屢發生行人過馬路時被撞的事件，甚至有「行人地獄之名」因此，他感覺必須從小就建立觀念，才是正本清源之道。

林淵輝十分注意交通安全教育，2017年他擔任大里區內新國小校長時，內新國小就曾榮獲此獎。大墩國小6年前一度被列為交通安全的追蹤考核學校，他到任後，歷經持續努力，終於也讓大墩國小交通全安教育從谷底翻升。

林淵輝說，學校位在交通繁忙的七期重畫區裡，面臨巨大的交通安全挑戰。因此，學校深入分析了周邊交通事故熱點，並根據評估結果，制定了「安全通學廊道」地方里長、士紳和派出所也都積極宣導，讓學生能經由安全的路徑到校。

他還發現，原本學校僅有大門一個接送區，遠不敷需求，造成人車打結。因此，他決定多開一個接送區，讓人潮得以分流，減少交通衝擊。另外，學校也設計了「大墩必修課」包括自行車筆試、路考及CPR急救證照考試，而且把交通教育課程融入教材，並與品德教育結合，落實在學生的生活中。

林淵輝說，台灣會成為行人地獄，和學校未落實交通安全教育有關。因此，在小學就加強交通安全教育刻不容緩。如此一來，學生不僅能及早建立好的交通安全觀念，返家後還可以影響家庭。甚至，在和家長上街、坐家長開的車時，都像是在大人身邊多了位交通義警，對交通安全有直接的貢獻。