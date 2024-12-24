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兩廳院輕鬆自在音樂會 宜蘭7國小孩童走進音樂廳

中央社／ 台北24日電
國家兩廳院與玉山文教基金會攜手合作「藝術零距離計畫」，在耶誕節前夕邀請來自宜蘭羅東等7所國小共250名師生走進音樂廳，欣賞輕鬆自在場「冬日狂想曲」音樂會。（兩廳院提供）中央社
國家兩廳院與玉山文教基金會攜手合作「藝術零距離計畫」，在耶誕節前夕邀請來自宜蘭羅東等7所國小共250名師生走進音樂廳，欣賞輕鬆自在場「冬日狂想曲」音樂會。（兩廳院提供）中央社

兩廳院與玉山文教基金會合作，邀請來自宜蘭羅東等7國小、共250名師生走進音樂廳，欣賞輕鬆自在場「冬日狂想曲」音樂會，演完之後有孩子想像未來，立志來兩廳院上班。

根據兩廳院今天發布的新聞資料，兩廳院邀請宜蘭縣羅東、礁溪、利澤、龍潭、凱旋、新生、清溝等7所國小進到國家音樂廳，以管風琴與薩克斯風2種樂器帶出富有歐洲風情的浪漫世界，也奏出多首具有聖誕氣氛的樂曲。

凱旋國小校長陳銘俊表示，很多孩子都是第1次來兩廳院，「這次音樂會用輕鬆的欣賞方式，不僅讓孩子們快速自在的融入其中，也找到另外一種藝術扎根的學習方式，對孩子們來說是非常有意義。」清溝國小的黃永任同學則已立下志願，長大後要來兩廳院上班。

兩廳院與玉山文教基金會自2015年起攜手合作「藝術零距離計畫」，透過欣賞「輕鬆自在場」表演形式的節目，為觀眾創造更多輕鬆欣賞表演藝術的機會，一起為不同學校創造豐富的藝術體驗，多年來已累積32場活動，超過7000名師生參與。

兩廳院公共溝通部經理王統生表示，「兩廳院的共融服務，輕鬆自在場是最受觀眾期待的其中一項。這些年來號召藝術家一起參與，也看到觀眾間彼此的理解與包容。每一場輕鬆自在場都是一次溫暖的給予與支持。」

兩廳院致力人人劇場，「輕鬆自在場」會針對演出內容及周遭環境進行微調，如降低強烈的聲光、影像效果，現場提供降噪耳機及紓壓球等，盼打造更符合需求的觀賞環境，減低感官敏感觀眾的負擔，讓所有人自在的享受表演藝術。

兩廳院 觀眾 音樂會

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