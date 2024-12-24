影／耶誕老人爬進員林高中 家長會祝福學校學生「更上一層樓」

耶誕節前夕，許多機構和學校舉辦慶祝活動，二林基督教護理之家為長者戴上耶誕帽走秀，表現傑出者立即表揚；國立員林高中今晚送能量棒給留校溫書的應屆考生，祝福明年元月大學學測金榜題名。

二基護理之家在謝緯紀念館一樓舉辦「聖誕敲響 節奏飛揚」活動，護家團隊帶動韻律，配合長者敲打樂器表演兩首耶誕歌曲，接著長者穿戴彩色造型紙帽、彩紙剪裁裝飾的上衣進行創意裝扮走秀，角逐最佳表現獎、最佳夫婦獎、魅力風采獎等獎項，被表揚時，得獎長者笑得合不攏嘴。

二林基督教醫院長詹賜貳說，感謝謝緯醫師設立護理之家，將基督的愛融入住民心中，家屬看到親人在這裡快樂生活，今活動充滿喜樂，讓他不禁期盼自己老了也能入住二基護理之家。護家團隊和長者都笑了，