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影／耶誕老人爬進員林高中 家長會祝福學校學生「更上一層樓」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立員林高中校園掛耶誕老公公「更上一層樓」。圖／員高提供
國立員林高中校園掛耶誕老公公「更上一層樓」。圖／員高提供

耶誕節前夕，許多機構和學校舉辦慶祝活動，二林基督教護理之家為長者戴上耶誕帽走秀，表現傑出者立即表揚；國立員林高中今晚送能量棒給留校溫書的應屆考生，祝福明年元月大學學測金榜題名。

二基護理之家在謝緯紀念館一樓舉辦「聖誕敲響 節奏飛揚」活動，護家團隊帶動韻律，配合長者敲打樂器表演兩首耶誕歌曲，接著長者穿戴彩色造型紙帽、彩紙剪裁裝飾的上衣進行創意裝扮走秀，角逐最佳表現獎、最佳夫婦獎、魅力風采獎等獎項，被表揚時，得獎長者笑得合不攏嘴。

二林基督教醫院長詹賜貳說，感謝謝緯醫師設立護理之家，將基督的愛融入住民心中，家屬看到親人在這裡快樂生活，今活動充滿喜樂，讓他不禁期盼自己老了也能入住二基護理之家。護家團隊和長者都笑了，

國立員林高中校長楊豪森、家長會長黃聖霖和多名主任，今晚發送「巧巧能量棒」給晚間留校讀書的應屆考生，以「用功好棒！成績好棒！」諧音哏勉勵學生補充能量後，朝著設定目標繼續邁進。黃聖霖自掏腰包請廠商在校舍裝置耶誕老公公，期勉學生「更上一層樓」，校內人文廣場裝置超級聖誕列車，校園掛滿華麗燈飾，充滿溫馨過節的歡樂氣氛。

二林基督教醫院護理之家護理師為長者打扮。圖／二基提供
二林基督教醫院護理之家護理師為長者打扮。圖／二基提供

員林 團隊 醫師

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