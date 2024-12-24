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中一中、中二中高鐵捷運快閃 用才藝傳遞耶誕情

中央社／ 台中24日電

中一中與二中學生今天到高鐵台中站與捷運站快閃音樂班學生演唱歌曲，美術班學生速寫遊客動態，許多趕車民眾駐足聆聽，有民眾收到學生畫作開心直呼「最棒的耶誕禮物」。

台中第一高級中等學校美術班攜手台中第二高級中等學校音樂班，下午快閃高鐵台中站，由音樂班20名學生表演耶誕歌曲，接著中二中管弦樂團演出「月亮代表我的心」、LOVE與「望春風」等歌曲，許多趕車民眾也被樂聲吸引駐足聆聽。

美術班學生在現場速寫遊客動態、高鐵站景，使用簡易速寫工具，在事先製作好的耶誕明信片繪畫。學生手握畫筆，在紙上快速移動，一下子就完成畫作送給旅客。

成為學生畫中人的李小姐說，沒遇過有音樂又有美術的表演，這是很棒經驗，耶誕節前夕感覺特別有氣氛。

中二中校長歐靜瑜表示，藝術本來就應走入生活，透過快閃方式讓音樂與美術走入人群，讓大眾了解藝才班學生有很高藝術涵養，讓民眾未來也可藝術融入生活。

中一中校長林隆諺說，傳統藝術訓練場域多在教室，帶學生到高鐵站、捷運站等給予截然不同體驗，剛好藉平安夜與旅客分享藝術與喜悅，除對學生生活體驗有意義，也提升台中城市形象。

此外，林隆諺表示，中一中美術班與清水高級中等學校音樂班、文華高級中等學校舞蹈班跨域合作，透過不同型態藝術交流，交織出不同火花。

快閃 音樂 高鐵

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