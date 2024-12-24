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跨學科探討性別友善廁所 聖心女中獲性平教案特優

中央社／ 台北24日電

新北市私立聖心女中的「廁/惻/策」教案，結合歷史、英文、美術科，深入探討性別友善廁所的各個面向，獲得高中性別平等教育議題融入教學教案設計甄選「特優」。

教育部今天舉辦頒獎典禮，並邀請獲獎教案以展板展出，總計評選出得獎教案計特優1件、優等2件、甲等1件、佳作2件。

聖心女中教師王瑞文、林佳紋、吳秀倫為高一學生設計的「廁/惻/策Toilet View, Design Renew」獲得特優，他們從國立台灣科學教育館的性別友善廁所（無性別廁所）得到靈感，透過適當的隔間和門鎖設計，就能在保障隱私下，讓所有人都能在同一空間內舒適、安全地使用廁所。

教學團隊跨科合作，歷史科帶領學生認識廁所的演變，包括男女廁的起源與工業革命、世界大戰、女權運動的影響，揭示出廁所是如何成為衡量社會平等的指標。

英文科透過分析時事新聞和辯論，進一步提升學生的語言表達和批判思維。美術科則是讓學生討論現有男女廁的圖像，讓學生設計創意且包容的標示。

台中市大甲高工教師陳鈺欣設計的教案「Girls，災害防救一起來！」獲得優等，團隊在全民國防教育課程中，運用沙盤推演及類兵棋推演等情境設計，巧妙帶入性別議題，思考天然災害中，為何婦女有著更大的風險，以及危機局勢如何加劇原先就存在的性別不平等。相關資訊可參考性別平等教育資源中心網站。

廁所 性別

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