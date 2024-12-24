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新北瑞芳扶輪社捐智慧農場設備 鼻頭國小推動永續里程碑

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳扶輪社捐贈鼻頭國小智慧農場設備，讓智慧農業概念進入校園，也讓學子了解永續農業的重要性。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳扶輪社捐贈鼻頭國小智慧農場設備，讓智慧農業概念進入校園，也讓學子了解永續農業的重要性。 圖／觀天下有線電視提供

為促進在地教育永續發展，瑞芳扶輪社今(24)日到鼻頭國小捐贈智慧農場設備，包括SDGs智慧校園micro:bit AIOT物聯網套件及廚餘機，正式啟動「智慧農業」教育新篇章。鼻頭國小長期以來推行與聯合國永續發展目標(SDGs)相符的創新課程，此次捐贈為教育注入全新動能。

智慧農場設備將全面融入校園課程，結合學校「品德、探索、創課」的教育理念，讓學生從實地操作中了解農業科技如何優化耕作效率與資源管理。透過智慧感測系統，學生將學習如何監測土壤濕度、光照與氣候條件，並體驗自動灌溉、遠端監控等功能，了解永續農業的重要性。

鼻頭國小校長李延昌表示，智慧農場的設立不僅提升了學生的學習興趣，也為學校與社區創造了更多互動機會。我們希望學生能將所學應用於日常生活，進一步深刻認識環境保護與資源永續利用的重要性，成為真正的世界行動公民。

國際扶輪社地區總監陳建勳與瑞芳扶輪社社長方正忠共同出席了捐贈儀式。總監陳建勳指出，智慧農業是教育創新的重要方向，也是未來產業的核心之一。

瑞芳扶輪社社長方正忠表示，期待這次合作能為鼻頭國小帶來更多可能性，同時也讓更多學生了解到科技如何助力農業永續發展，培養未來解決問題的能力。

永續 瑞芳 總監

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