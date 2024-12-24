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新北平溪十分國小化身永續行動實踐家 獲永續發展獎肯定

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪十分國小發展校訂ACE+課程，燃起孩子愛藝、戀土、護生態學習心燈，實踐永續發展目標，獲得行政院國家永續發展獎。 圖／觀天下有線電視提供
平溪十分國小發展校訂ACE+課程，燃起孩子愛藝、戀土、護生態學習心燈，實踐永續發展目標，獲得行政院國家永續發展獎。 圖／觀天下有線電視提供

新北市平溪十分國小全校師生化身永續行動實踐家，從美感藝術(Art)、文化傳創(Culture)、生態永續(Ecology)出發，結合小小公民倡議行動，發展校訂ACE+課程，榮獲113年度行政院國家永續發展獎，從163個參賽單位中脫穎而出，是全國國教階段唯一獲獎學校。

十分國小校長利一奇指出，美感藝術課程將廢棄天燈製成天燈再生紙藝術品，活絡在地經濟，帶動地方創生；文化傳創課程將十分過往的煤記憶串聯成祖孫情誼的橋樑，藉由視訊方式與日本進行跨國礦業文化交流，並透過小小導覽員介紹自己的家鄉，帶動地方綠色礦業文旅，促進社區發展。

生態永續課程讓學生自主覺察生活環境問題，結合科技與實作自製環保科技天燈，並更進一步透過公民倡議喚醒政府及居民注意水質問題，推升環境永續價值。

十分國小學生們學會把廢棄的天燈做成天燈再生紙，除了做成祈福卡關懷托老中心長者，還可以變成藝術品賣給觀光客，讓家裡多一份收入；回憶起擔任小小導覽員的學習歷程，煤礦文史課程讓他們更了解阿公阿嬤當時煤好記憶，還讓他們學到礦工遇到困難時互助、團結的精神與態度；

另外，為了解決環境污染問題，除了製作環保科技天燈，更在基隆河上游水質採樣鑑驗發現磷酸鹽是造成水質優氧化的元凶，希望透過自發的公民倡議活動，能讓政府在基隆河上游聚落設置簡易汙水處理廠，基隆河的水才會變得更乾淨。

實際解決在地問題，喚醒親師生社區對國家永續發展的意識與行動，是十分國小一直以來積極努力的教育方向。期盼透過全學校取向(the Whole-School Approach)的實踐模式，結合天燈、煤礦、生態等在地利基，以天燈點亮未來希望，以煤燈照亮璀璨過往，燃起孩子愛藝、戀土、護生態學習心燈，實踐永續發展目標，營造十分幸福的學習校園。

基隆 天燈 永續

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