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台南慈濟小學生研究出高效堆肥技術 國際發明展拿雙金牌

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南南市慈濟高中國小部學生陳韋竣、蔡宥昕、林彥喆參加烏克蘭國際發明展、波蘭華沙國際發明展，榮獲兩大展金牌，今天受市長頒獎表揚。圖／台南市教育局提供
台南南市慈濟高中國小部學生陳韋竣、蔡宥昕、林彥喆參加烏克蘭國際發明展、波蘭華沙國際發明展，榮獲兩大展金牌，今天受市長頒獎表揚。圖／台南市教育局提供

台南南市慈濟高中國小部學生陳韋竣、蔡宥昕、林彥喆參加烏克蘭國際發明展、波蘭華沙國際發明展，以廢棄物轉化為高品質農業資材脫穎而出，榮獲兩大展金牌。市長黃偉哲今頒獎表揚，稱許3人不僅是台南之光更是台灣之光，期許未來成為台灣產業創新的重要推手。

教育局長鄭新輝說，獲獎學生在老師指導下，成功利用飯後菜渣與果樹殘渣開發出高效堆肥技術。透過添加微生物、控制機器轉速與光源，精準監測濕度、溫度與二氧化碳濃度，大幅提升了堆肥轉化效率。此技術不僅有效解決廢棄物問題，還為資源再利用提供了創新模式，向世界展示台南國小學生的創意與無限可能。

學生陳韋竣表示，如何在光源分布與轉速穩定間找到平衡，是研發過程中的最大挑戰，從中體會到科學研究需要堅持與細心。蔡宥昕說，過程中曾一度想放棄，但突破難關、成功實現目標的那一刻，感受到無可比擬的喜悅。林彥喆提到，操作儀器與理解專有名詞是研發中的另一大挑戰，但成功測得準確數據時，有無比自豪。

黃偉哲說，南市積極協助學生培養科技素養，增強問題解決能力，代表隊11月才在日本舉行的「RoboRAVE國際機器人大賽」囊括近三分之二獎牌，今天這3名優秀學生更連續獲得兩項國際大賽金牌，足證台南科研教育扎根有成。

黃偉哲表示，全球面臨氣候變遷的嚴峻挑展，聯合國揭櫫2050年為淨零碳排，得獎的學生以創新的淨零減碳技術獲獎，不僅結合潮流趨勢，並為人類社會做出貢獻，勉勵他們繼續努力，為世界帶來更多突破性技術，為人類生活創造改變。

台南 成功 黃偉哲

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