豐原某國小棒球隊總教練遭控辱罵體罰學生 中市教育局：調查中

台中市有國小家長向媒體投訴，豐原某國小棒球隊總教練涉嫌體罰和辱罵學生，台中市教育局今天表示，已組調查小組調查中，如查證屬實，依情節輕重，最重可解聘教練。

家長投訴說，豐原區某國小棒球隊總教練常體罰學生蛙跳，學生練習時手指骨折受傷，教練還要求學生繼續練習，也常罵學生「白癡」或「你是豬嗎」，會拿球棒敲擊孩童頭部，球員身心受創，必須就醫治療。

家長也指控校方包庇，未見任何處置，該校校長表示，家長反映教練涉及體罰及言語辱罵，校方曾邀家長與教練討論並調查，教練否認辱罵，學生疑似手指骨裂，教練當場為學生冰敷處理，並問學生可以繼續打嗎？學生同意才繼續換另一手打，教練的缺失是未立即通知家長，校方已警告教練要改善。

學校說明，教練是一年一聘，校方接獲家長反映依規定處理未包庇，教職人員解聘有一定的程序及規定，校方已通報教育局調查。

台中市教育局表示，這名教練是學校自行招聘的棒球精英教練，一年一聘，學校曾接獲家長反映該名教練疑似對學生有不當對待情形，學校依教育部規定進行調查，調查結果參照「各級學校專任運動教練聘任管理辦法」記申誡一次。

學校今年10月再次接獲家長反映教練疑似對學生言語不當，學校已依教育部規定，10月29日組調查小組積極調查中。