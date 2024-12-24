快訊

17歲女工讀疑遭麥當勞主管性侵走絕路 勞動局出手了！

僅獲民眾黨8票…劉靜怡親發聲！被問若寫回憶錄回「要從老柯寫起嗎」

合資買威力彩中6.3億頭獎 2人沒合資證明得繳4千萬贈與稅

聽新聞
0:00 / 0:00

明年創校90年 桃園中壢國中校慶暖身活動精彩紛呈

聯合報／ 教育事業部
「凍結科技803」攤位是將鹽與冰塊混合後製作冷劑，學生能學習冷卻過程的科學原理，還能享受自製冰的樂趣。圖／桃園中壢國中提供
「凍結科技803」攤位是將鹽與冰塊混合後製作冷劑，學生能學習冷卻過程的科學原理，還能享受自製冰的樂趣。圖／桃園中壢國中提供

明年3月8日是桃園中壢國中創校90年紀念日，近期舉辦科學園遊會、跳蚤市場、教師樂團表演及班際體育競賽等一系列活動，為校慶提前暖身。

教務處主辦的「科學園遊會」結合知識、趣味與互動性，由八年級學生擔任攤位主理人，設計涵蓋數理化及生活應用的活動，數理與英語資優班學生也設置科學推廣攤位，展示學習成果並帶訪客探索創新科學議題。其中亮點攤位包括：「盪去廻藏」展示慣性與離心力，「風之谷」可以體驗操控氣流，「翻滾吧！紙骨牌」以摺紙演示重力與動能的轉換，「凍結科技803」可體驗冰鹽混合的冷卻原理，每個攤位都趣味十足。

學務處主辦的「跳蚤市場」主打七年級生參與義賣，所得款項全數捐贈慈善機構與校內仁愛基金，幫助弱勢學子。

活動當天，教師樂團的表演炒熱氣氛，全校師生合唱〈台灣尚勇〉與〈就一起〉。此外，一系列創意「疊字」摸彩獎項及家長會長加碼的紅包，讓現場歡呼聲達到最高潮。

班際體育競賽是另一亮點，七年級的團體跳繩比賽和八年級班際排球賽，讓場上加油聲此起彼落，熱鬧非凡生在比賽中共享運動的喜悅與激情。

校方表示，明年的90周年校慶將擴大規模，舉辦「師生老街溪路跑」等新活動，誠摯邀請校友共襄盛舉，回母校共度珍貴時光。

特教班師生參與跳蚤市場。圖／桃園中壢國中提供
特教班師生參與跳蚤市場。圖／桃園中壢國中提供
美術班學生將作品公益販售，讓愛傳出去。圖／桃園中壢國中提供
美術班學生將作品公益販售，讓愛傳出去。圖／桃園中壢國中提供
教師快閃樂團表演〈台灣尚勇〉、〈就一起〉，炒熱氣氛。圖／桃園中壢國中提供
教師快閃樂團表演〈台灣尚勇〉、〈就一起〉，炒熱氣氛。圖／桃園中壢國中提供
「風之谷」 攤位讓學生動手操作氣流，體驗風力的神奇與應用。圖／桃園中壢國中提供
「風之谷」 攤位讓學生動手操作氣流，體驗風力的神奇與應用。圖／桃園中壢國中提供

教師 科學

延伸閱讀

北市老翁看診完攔小黃…頻兜圈到桃園 司機報警求助

長榮航空即日起推聖誕優惠 飛沖繩、新加坡萬元有找

桃園新興國際中小學慶耶誕 學童表演萌翻全場

桃園龍潭區長因案審理 新任區長宣誓走馬上任

相關新聞

求學時期哪個科目最廢？ 一票人全喊這2科：事實完全不同

你還記得以前學過的科目嗎？一名網友分享，自己以前讀高中時常常翹課，好奇發問「大家覺得求學時期，哪個課目最廢」？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

新北校長言語羞辱害師流產 工會接9人申訴…擬陳情拔師鐸獎

新北板橋某國中校長今年2月爆出言語辱罵教師，該師更因高壓環境不敢生育選擇人工流產，本月申訴霸凌結果教育局認定不成立，全國...

台南慈濟小學生研究出高效堆肥技術 國際發明展拿雙金牌

台南南市慈濟高中國小部學生陳韋竣、蔡宥昕、林彥喆參加烏克蘭國際發明展、波蘭華沙國際發明展，以廢棄物轉化為高品質農業資材脫...

豐原某國小棒球隊總教練遭控辱罵體罰學生 中市教育局：調查中

台中市有國小家長向媒體投訴，豐原某國小棒球隊總教練涉嫌體罰和辱罵學生，台中市教育局今天表示，已組調查小組調查中，如查證屬...

明年創校90年 桃園中壢國中校慶暖身活動精彩紛呈

明年3月8日是桃園中壢國中創校90年紀念日，近期舉辦科學園遊會、跳蚤市場、教師樂團表演及班際體育競賽等一系列活動，為校慶...

台南古蹟學校與古蹟廟宇合作 辦古都文化燈籠彩繪並前進日本

剛獲得全國教學卓越獎的台南市立人國小，為提昇兒童對歷史文化的探索，提供學生美術創作展出空間，承辦台灣祀典武廟的古都文化燈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。