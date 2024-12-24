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明年創校90年 桃園中壢國中校慶暖身活動精彩紛呈
明年3月8日是桃園中壢國中創校90年紀念日，近期舉辦科學園遊會、跳蚤市場、教師樂團表演及班際體育競賽等一系列活動，為校慶提前暖身。
教務處主辦的「科學園遊會」結合知識、趣味與互動性，由八年級學生擔任攤位主理人，設計涵蓋數理化及生活應用的活動，數理與英語資優班學生也設置科學推廣攤位，展示學習成果並帶訪客探索創新科學議題。其中亮點攤位包括：「盪去廻藏」展示慣性與離心力，「風之谷」可以體驗操控氣流，「翻滾吧！紙骨牌」以摺紙演示重力與動能的轉換，「凍結科技803」可體驗冰鹽混合的冷卻原理，每個攤位都趣味十足。
學務處主辦的「跳蚤市場」主打七年級生參與義賣，所得款項全數捐贈慈善機構與校內仁愛基金，幫助弱勢學子。
活動當天，教師樂團的表演炒熱氣氛，全校師生合唱〈台灣尚勇〉與〈就一起〉。此外，一系列創意「疊字」摸彩獎項及家長會長加碼的紅包，讓現場歡呼聲達到最高潮。
班際體育競賽是另一亮點，七年級的團體跳繩比賽和八年級班際排球賽，讓場上加油聲此起彼落，熱鬧非凡生在比賽中共享運動的喜悅與激情。
校方表示，明年的90周年校慶將擴大規模，舉辦「師生老街溪路跑」等新活動，誠摯邀請校友共襄盛舉，回母校共度珍貴時光。
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