快訊

17歲少女疑遭麥當勞主管性侵走上絕路 士檢沉痛說明偵辦進度

小綠人剩2秒…女子跑步過馬路遭攔下開單喊冤 警「1理由」打臉

2025上半年生肖財運(上)／鼠別急著投資、牛有望加薪、2生肖當心被詐騙

台南古蹟學校與古蹟廟宇合作 辦古都文化燈籠彩繪並前進日本

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市立人國小承辦台灣祀典武廟的古都文化燈籠彩繪活動，小朋友專心創作。記者鄭惠仁／攝影
台南市立人國小承辦台灣祀典武廟的古都文化燈籠彩繪活動，小朋友專心創作。記者鄭惠仁／攝影

剛獲得全國教學卓越獎的台南市立人國小，為提昇兒童對歷史文化的探索，提供學生美術創作展出空間，承辦台灣祀典武廟的古都文化燈籠彩繪活動，題材以「府城歷史文化」為主題，呈現歷史文化古蹟、節慶及重大傳統慶典等風貌，彰顯古都多元文化特色。

祀典武廟主委林培火今感謝立人國小協助承辦此一活動，他說，參賽的所有燈籠，明年1月25日將在祀典武廟頒獎和啟燈，這不僅是農曆新年前的序幕，更是讓親師生共同體驗民俗文化、感受傳統藝術魅力的機會，歡迎各地民眾利用農曆年假，共同欣賞這些充滿童趣與創意的彩繪燈籠，感受不同的古都文化春節氣息。

校長王全興表示，祀典武廟為國定古蹟，立人國小為市定古蹟，今年首次合作，目標創作近千顆燈籠，由全市國小學生進繪並競賽，所有參與的學生都可以領到一份參加獎，榮獲特優更有禮金3000元、優等禮金2000元、佳作1000元。接下來所有參賽燈籠將高掛在祀典武廟的廟裡、廟埕內外和祀典武廟紅牆旁，讓「祀典光耀」、「武廟千燈」為即將到來的農曆新年，送上滿滿新的祈願及祝福。

學校配合武廟積極推展國際教育交流活動，在展示完後也將把全部燈籠送往日本做文化交流，共同體驗獨屬於古都的文化氣息。

台南市立人國小承辦台灣祀典武廟的古都文化燈籠彩繪活動，小朋友展示創作。記者鄭惠仁／攝影
台南市立人國小承辦台灣祀典武廟的古都文化燈籠彩繪活動，小朋友展示創作。記者鄭惠仁／攝影

台南 國定古蹟 彩繪

延伸閱讀

日本青森縣積雪逾3公尺 創當地12月新高紀錄

籃球／素人圓夢計畫 獲選赴日和阿巴西一起訓練

浩鼎、日本醣化學公司GlyTech簽兩協議 推廣關鍵技術

台南跨年夜子時一刻敲鐘祈福 200間廟宇聲振台南

相關新聞

新北校長言語羞辱害師流產 工會接9人申訴…擬陳情拔師鐸獎

新北板橋某國中校長今年2月爆出言語辱罵教師，該師更因高壓環境不敢生育選擇人工流產，本月申訴霸凌結果教育局認定不成立，全國...

台北101耶誕夜點亮「我愛北一女」 校長揭「無法低調」真相

台北101董事長賈永婕日前宣布耶誕夜與耶誕節晚上當天開放一般民眾聖誕點燈，歡迎民眾投稿抽籤。而北一女校長陳智源宣布，有家...

求學時期哪個科目最廢？ 一票人全喊這2科：事實完全不同

你還記得以前學過的科目嗎？一名網友分享，自己以前讀高中時常常翹課，好奇發問「大家覺得求學時期，哪個課目最廢」？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台南古蹟學校與古蹟廟宇合作 辦古都文化燈籠彩繪並前進日本

剛獲得全國教學卓越獎的台南市立人國小，為提昇兒童對歷史文化的探索，提供學生美術創作展出空間，承辦台灣祀典武廟的古都文化燈...

影／中華藝校「讓西洋名畫動起來」 看AI喚醒畫中人物

沒有AI做不到，只有你想不到！高雄中華藝校多媒體動畫科AI數位課程教學，成果豐碩，今年發表「讓西洋名畫動起來」數位動畫展...

桃園新興國際中小學慶耶誕 學童表演萌翻全場

桃園市新興國際中小學今天舉辦耶誕節活動，除國小低年級同學參加外，也邀請低年級家長出席，現場熱鬧、歡樂、溫馨，更充滿感恩氛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。