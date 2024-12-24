台南古蹟學校與古蹟廟宇合作 辦古都文化燈籠彩繪並前進日本

剛獲得全國教學卓越獎的台南市立人國小，為提昇兒童對歷史文化的探索，提供學生美術創作展出空間，承辦台灣祀典武廟的古都文化燈籠彩繪活動，題材以「府城歷史文化」為主題，呈現歷史文化古蹟、節慶及重大傳統慶典等風貌，彰顯古都多元文化特色。

祀典武廟主委林培火今感謝立人國小協助承辦此一活動，他說，參賽的所有燈籠，明年1月25日將在祀典武廟頒獎和啟燈，這不僅是農曆新年前的序幕，更是讓親師生共同體驗民俗文化、感受傳統藝術魅力的機會，歡迎各地民眾利用農曆年假，共同欣賞這些充滿童趣與創意的彩繪燈籠，感受不同的古都文化春節氣息。

校長王全興表示，祀典武廟為國定古蹟，立人國小為市定古蹟，今年首次合作，目標創作近千顆燈籠，由全市國小學生進繪並競賽，所有參與的學生都可以領到一份參加獎，榮獲特優更有禮金3000元、優等禮金2000元、佳作1000元。接下來所有參賽燈籠將高掛在祀典武廟的廟裡、廟埕內外和祀典武廟紅牆旁，讓「祀典光耀」、「武廟千燈」為即將到來的農曆新年，送上滿滿新的祈願及祝福。

學校配合武廟積極推展國際教育交流活動，在展示完後也將把全部燈籠送往日本做文化交流，共同體驗獨屬於古都的文化氣息。