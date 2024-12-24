求學時期哪個科目最廢？ 一票人全喊這2科：事實完全不同
你還記得以前學過的科目嗎？一名網友分享，自己以前讀高中時常常翹課，好奇發問「大家覺得求學時期，哪個課目最廢」？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「以前學過的科目哪一個最廢？」為題，指出自己在高中時常翹課去飆車，或者去網咖打電動，當時老師就警告「你這個科目不學好的話，以後會很慘…」。不過他認為，出社會之後那些爛掉的科目，實際上好像並沒有帶來什麼影響，讓他好奇發問「求學時期那個科目最廢？」。
貼文一出後，多數網友都表示「數學，你平常要微什麼，不會按計算機？」、「三角函數與微積分，出社會完全沒看過有誰用到」、「大陸地理真的背一堆沒用的」、「地理吧，讀一堆假想地理還在東北九省」、「國文課的文言文有夠廢」、「沒用的太多了，不如說說哪科有用」。
此外，最多網友認為最廢科目是「公民、三民主義」，指出「三民主義、公民，長大後跟教得完全不一樣」、「三民主義，沒有之一」、「三民主義啊，想當年大考還要考三民主義」、「公民與道德，現在的政府完全都做相反的」、「不是公民就是三民主義啊。
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