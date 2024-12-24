影／中華藝校「讓西洋名畫動起來」 看AI喚醒畫中人物

沒有AI做不到，只有你想不到！高雄中華藝校多媒體動畫科AI數位課程教學，成果豐碩，今年發表「讓西洋名畫動起來」數位動畫展，只要掃QR code賞畫，「吶喊」、「拾穗者」、「蒙娜麗莎的微笑」，畫中人物全都被AI喚醒，動態栩栩如生，令人驚豔。

結合AI數位科技製作，打破傳統賞畫形式，中華藝校創作發表「讓西洋名畫動起來！」數位動畫展在校園展出20多幅世界名畫，只要拿著手機、平板對著名畫，愛德華.孟克「吶喊」、米勒「拾穗者」、達文西「蒙娜麗莎的微笑」、達維特「拿破崙穿越阿爾卑斯山」、莫內「睡蓮池上的拱橋」都動起來了。

多媒體動畫科主任黃保儒解釋，透過電腦AI數位軟體結合全影像製作，就能讓畫動起來，事實上AI運算能力相當超前，例如「吶喊」露出驚慌表情，還出現後續動作，有些不是作者原意，但透過電腦AI運算的想像，增加了這個額外驚喜。

「哇！拿破崙騎馬動起來威風凜凜，馬還會掉頭、披風也被風吹起來了！」動畫科學生說挺驚訝AI能算出像這樣的動作，就跟動畫跑圖一樣，平常手繪要畫很多圖，AI只要幾秒的時間，就可以跑出所有的圖，讓一幅畫動起來，很厲害也很有趣，之後想更了解AI。

校長盧昰余表示，維梅爾名畫「戴珍珠耳環的少女」原本是靜態畫像，經過學生透過AI下指令，讓女孩不只會動，還可以眨眼，甚至有些不一樣動作，有別以往靜態賞畫，在AI輔助下，賞畫更有趣味性。

盧昰余也說，因應AI浪潮來襲，今年中華藝校設立AI校園動漫美學角落，且利用AI發展視覺領域AR、VR，還有互動及時體驗motion capture，讓所有視覺類課程能有更活化且不一樣的教學。