新北校長言語羞辱害師流產 工會接9人申訴...擬陳情拔師鐸獎

新北板橋某國中校長今年2月爆出言語辱罵教師，該師更因高壓環境不敢生育選擇人工流產，本月申訴霸凌結果教育局認定不成立，全國代理教師產業工會介入後，已接獲9名教師具名陳情過往遭同校長霸凌情事，理事長黃湘仙表示向教育局申訴沒用，擬改向教育部及監察院陳情並要求教育部撤銷該校長師鐸獎，對此教育局僅表示：尊重。

今年2月該校長將代理老師教到校長室，老師預期校長將開始罵人因此錄音，校長被完整錄下「你不要囂張，校長有絕對人事、裁量、行政權力，沒有反省自己的能力，妳才會長這樣」等語，新北教育局接獲霸凌案申訴後就校長情緒管理不佳部分記小過，但認為未具備職場霸凌持續性要件，調查結果認定職場霸凌不成立。

全國代理教師產業工會理事長黃湘仙指出，霸凌案配合調查律師由局處指派，同時是新北市教師申訴評議委員會委員，依照理應迴避，當事人被調查過程中反應認為應該迴避皆被無視，認為再向新北教育局申訴沒有用處，這樣的結果也導致更多老師不敢出面反映。

她說，日前在網路發出問卷調查，已經有9名教師具名陳情該校長霸凌過程，從過往該校長在中和、永和待過的國中都有教師出面陳情，具體霸凌話語包括「你是什麼東西、我可以讓你在新北市台北市都待不下去、妳們代理老師只是我一顆棋子」，老師形容該校長經常情緒失控咆哮，會議中當眾對老師們大聲訓斥，尤其會挑學校中相對較弱小的老師藉勢藉端謾罵，以擊碎別人的尊嚴為樂，又或單獨叫到校長室高壓咆哮，也會下班後連續傳Line 訊息瘋狂轟炸等。

黃湘仙表示，9名教師中其中4名曾因此身心俱疲至身心科就診，目前持續接獲教師申訴，擬向教育部或監察院陳情介入調查。另外將依國中小校長不適任辦法要求教育部撤銷師鐸獎。新北教育局對產業工會意見僅表示尊重。