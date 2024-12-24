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台北101耶誕夜點亮「我愛北一女」 校長揭「無法低調」真相

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
而北一女校長陳智源宣布，有家長將在「我愛北一女」投件申請成功抽中自掏腰包，將在耶誕夜當晚於台北101宣示對北一女的愛，共有16次的點燈秀。圖／聯合報系資料照
而北一女校長陳智源宣布，有家長將在「我愛北一女」投件申請成功抽中自掏腰包，將在耶誕夜當晚於台北101宣示對北一女的愛，共有16次的點燈秀。圖／聯合報系資料照

台北101董事長賈永婕日前宣布耶誕夜與耶誕節晚上當天開放一般民眾聖誕點燈，歡迎民眾投稿抽籤。而北一女校長陳智源宣布，有家長將在「我愛北一女」投件申請成功抽中，於是家長自掏腰包，將在台北101宣示對北一女的愛，共有16次的點燈秀，陳更打趣，「我們對北一女的愛，無法低調」。

陳智源在臉書透露，耶誕節當天晚上6點到10點，台北101大樓59和60樓，面向台北市政府方向的LED螢幕，將會出現「我愛北一女」點燈內容，可以至台北市政府東南側廣場，面向台北101觀看。

陳智源說，之所以會有這項活動是有家長得知101點燈活動，於是投件申請參加，沒想到幸運中籤，自己花錢為學校點燈，「我愛北一女」，歡迎師生、校友自行前往觀賞，歡慶佳節。

陳智源說，當天確切點燈時間為18時13分、18時28分、18時43分、18時58分、19時13分、19時28分、19時43分、19時58分、20時13分、20時28分、20時43分、20時58分、21時13分、21時28分、21時43分、21時58分，共有16次，每次亮燈時間為20秒。

陳智源更在臉書打趣，「我知道，這件事有點浮誇，但是我們對北一的愛，實在無法太低調。」

北一女 台北101 耶誕節

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