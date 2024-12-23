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桃園新興國際中小學慶耶誕 學童表演萌翻全場

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市新興國際中小學今天舉辦耶誕節活動，現場歡樂溫馨。圖／校方提供
桃園市新興國際中小學今天舉辦耶誕節活動，現場歡樂溫馨。圖／校方提供

桃園市新興國際中小學今天舉辦耶誕節活動，除國小低年級同學參加外，也邀請低年級家長出席，現場熱鬧、歡樂、溫馨，更充滿感恩氛圍，讓師生與家長共同度過一個難忘的耶誕節。

新興國際中小學耶誕節慶祝活動，由各班創意進場、展現多國文化，同時利用海報、道具、舞蹈、音樂，以流利英語簡報各國宗教、地理環境、體育、飲食、建築、歷史、文化等，內容生動具體。

低年級學生組成的韻律舞蹈社、弦樂團、直笛社也上台表演舞蹈與才藝，同學服裝亮麗繽紛，舞蹈曼妙，琴音優美，滿滿的稚氣與可愛活潑氣質，萌翻現場所有人。高齡104歲的該校創辦人魏照金也不畏寒冷天氣，親自出席頒發禮物給小朋友，場面溫馨。

新興高中總校長魏宏恩表示，耶誕節活動結合國際教育是學校每年的重要活動之一，為了推動國際教育，學校從10月以後就有一系列活動，每個活動都與課程結合，並從日常出發，不只增進學生外語能力，更培養學生的國際視野與胸襟，讓學生未來真正成為世界公民。

副總校長兼中小學校長林繼生表示，耶誕節除了等耶誕老公公發禮物、參加宴會、吃大餐、彼此交換禮物之外，更重要的是傳達滿滿的感恩與祝福，發揚「人飢己飢，人溺己溺」精神；學校將國際教育與慶祝活動結合，從活動中教導孩子懂得感恩，才是最重要的教育目標。

桃園市新興國際中小學今天舉辦耶誕節活動，現場歡樂溫馨。圖／校方提供
桃園市新興國際中小學今天舉辦耶誕節活動，現場歡樂溫馨。圖／校方提供

交換禮物 小學 耶誕節

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