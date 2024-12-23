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學長學弟妹相見歡 賴總統叮嚀萬里國中小師生要穿暖

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
賴清德總統今邀請萬里國中小師生參觀總統府，並在敞廳合影。聯合報系記者林俊良／攝影
賴清德總統今邀請萬里國中小師生參觀總統府，並在敞廳合影。聯合報系記者林俊良／攝影

賴清德總統今邀請萬里國中小師生參觀總統府，並在敞廳合影。賴總統表示，看到學弟妹們非常高興，勉勵大家，萬里雖然相對鄉下、資源比較少，但偏鄉挑戰大，「我們志氣更大」，相信大家只要努力都能圓夢。現場也向學弟妹介紹，大家雖然可能是第一次進入總統府，但「人民才是國家的主人，總統府產權不是總統，是你們大家的」，邀請大家盡情參觀展覽，並祝福大家聖誕快樂、新年快樂。

一位萬里國中同學表示，第一次來到總統府，心情很開心。回想第一次見到賴總統，是在他時任副總統時期回萬里參加活動，興奮表示「我有他的簽名，還有他的書」。合影結束後，同學幽默稱「剛跟他（總統）拍手、握手，我手不會洗了」，也透露剛剛當面稱讚總統很帥，總統看到他穿短袖短褲，則溫暖關心「你不會冷喔！」

另外一位同樣來自萬里國中同學表示，要與總統見面充滿期待。今年八月時，他曾在一場活動上表演現代舞，當時總統正是台下觀眾之一，「總統他就坐在中間，一直看，真的坐著一直看」，笑稱總統專注看表演，讓身為表演者的他相當緊張，「我去比賽、去表演都沒有這麼緊張過」。

提及自己的學長是總統，同學們都興奮表示，感到與有榮焉。「學長當上總統，讓我感覺也沾上一點光榮，很榮幸」，另一位同學也說，「我覺得蠻光榮，路上看到的人都會說，你們學長是賴清德」，笑稱希望他繼續做下去。

合影後，賴總統向學弟妹們表示，可以在總統府邀請大家，感到非常高興。現場看到許多學弟妹穿著短袖短褲，賴總統一展暖男性格，溫暖詢問提醒「有些同學穿短褲短袖，都不會冷」、「要把衣服穿上」。隨後，賴清德也送上聖誕禮物，包括鉑金琉璃吊飾，祝福大家平平安安、萬事如意；以及總統府保溫瓶，幽默表示「保溫學長學弟妹的感情」。

總統府 萬里 賴清德

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