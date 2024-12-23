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新北金山高中餐飲週 愛與感恩成果展熱鬧登場

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山高中餐飲週成果展，透過學生的靈巧和創意，要讓國內、外友人感受到製作餐飲的用心。 圖／紅樹林有線電視提供
金山高中餐飲週成果展，透過學生的靈巧和創意，要讓國內、外友人感受到製作餐飲的用心。 圖／紅樹林有線電視提供

金山高中餐飲管理學程教學成果卓著，今年度第19屆餐飲週成果展，以飛「越」「城」市「金」光閃閃為主題，歡迎遠從越南蒞臨的京北國際學校師生，更以愛與感恩為主題，展現金山高中對國際友人的熱情，希望讓越南師生在金山高中也能感受彷彿回到家的溫馨。

金山高中校長陳玉桂指出，這次成果展由金山高中餐飲學程陳淑芬老師擔任總策劃，以及城市科技大學提供相關協助，更加有許多從金山高中餐飲管理學程畢業的傑出校友們回校幫忙，帶領指導學弟妹為這次的成果展設計菜單並展現創意，製作出滿滿越南味的無菜單料理。

從滿滿越南味的無菜單料理到充滿越式香草元素的花式調飲以及藝術毛巾展現學生雙手的靈巧與創意，全都是金山高中餐飲管理學程的卓越教學成果，金山高中也期許學生們都能透過精湛的學習成果，療癒每一個人的味蕾，讓不論是國內、外的友人，都感受製作餐飲的用心，透過餐點的美味牽起彼此的長久永續的友誼。

越南 金山

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