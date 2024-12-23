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台南長榮女中停課慶耶誕 薑餅屋大賽獎品零食吃到飽

中央社／ 台南23日電

台南創校逾百年的教會學校長榮女中，今天停課辦耶誕慶祝活動，推出薑餅屋創作大賽，學生麵糰塑形做起，完成後經由師生票選決勝負，校方則準備總價逾1萬元零食當獎品。

長榮女中餐飲管理科主任林春桃告訴中央社記者，學校課程會結合時事或節慶設計內容，端午節包粽子、中秋節做月餅、萬聖節做南瓜餅乾，而耶誕節是學校重點節慶，特別推出應景薑餅屋創作比賽，透過師生共同票選決勝負，校方則準備「零食吃到飽」為前三名獎品。

烘焙課指導老師林佳蓁表示，此次薑餅屋創作大賽安排餐飲科三年級學生參加，分組製作10個作品一較高下，薑餅屋製作最困難處在於蓋屋子的餅乾，尺寸形狀、烤出來的硬度等都要拿捏好，組合起來屋子才不會歪七扭八或支離破碎。

林佳蓁表示，學生們要先將麵糰塑形成屋頂、牆壁、煙囪、窗戶等建材，再進烤箱烘烤，接著再以糖霜進行黏合，糖霜濃度也要剛好，蓋起來才會穩固，就有作品因糖霜不夠濃稠而倒塌，只好趕快打掉重練，雖然蓋房子過程讓學生吃足苦頭，但製出成品也讓他們感到滿滿成就感。

校方提供資料指出，今天除了薑餅屋創作比賽，還有以英文寫信給耶誕老公公、耶誕慶祝大會，還有耶誕英文歌曲合唱比賽，參加合唱比賽的各班學生除了練歌喉、練英文，在造型方面也下足功夫，還有男學生反串演出，創意十足。

英文 零食 餅乾

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