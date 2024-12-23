台南新市國小奪客語教學最高榮譽 非客家重點發展區唯一獲獎

客家委員會公布今年度「獎勵推動客語教學語言學校及客語教學者」得獎名單，台南市新市國小脫穎而出，是非客家重點發展區的唯一獲獎學校。南市客委會表示，所推動的經驗與成績，是不可多得的典範，獲獎就是最大的肯定。

校長李智賢表示，新市國小自2011年起積極推動客家語言文化教育與傳承，為了打造優質學習環境，除了成立戲劇、口說、歌唱等客語社團，並鼓勵學生參與全國客家語文競賽，更曾拍攝客家微電影，用影像記錄自己的家鄉故事。另，每周二的母語日播放客家音樂，包含客家日體驗活動、闖關活動、客家文物展、營養午餐客家美食大賞以及規畫客家會話學習步道等，讓學生可以在生活中自然地接觸並學習客語。

新市國小全校師生近1700人，客家族群占全體學生不到1%，李智賢說，能獲此殊榮，靠著全體師生的努力，營造優質校園客語環境，用創意、多元化將客語帶入學校融入生活，已成為該校特色之一。

南市客委會主委陳新裕曾代表市長到新市國小，向獲得教育奉獻獎的指導老師謝明麟表達敬意，同時拜會校長及參觀校園。他表示，學校的自由氛圍，校長對於多元族群文化的用心經營，以及投身客語推廣的老師們的使命感，乃至於參賽學生的客語能力自然對話，生活化的家庭客語交流經驗等，令人印象深刻。

陳新裕說，新市國小在校長帶領下，開放多元的教育訴求，完全符合科技新市鎮的小學教育需求，客家語言文化能在此等環境中傳承學習，以最自然的方式為全校師生所喜愛分享，充分達到學校客語教學的最大效果，