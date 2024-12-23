光復中學生獲文書處理賽優勝 勤練考古題展實力

新竹市光復中學學生楊宇浩日前參加全國中等學校技藝競賽文書處理職種獲優勝，楊宇浩今天說，賽前勤練考古題，提升解答能力，能在比賽時加以應用順利答題。

新竹市光復中學今天辦記者會表示，今年商業類全國中等學校技藝競賽在12月2至6日於基隆工商舉辦，共有511名選手參賽，楊宇浩參加文書處理職種獲優勝。

楊宇浩接受中央社記者訪問表示，他先打好文書處理基礎，透過練習相關題庫，後來為準備比賽勤練考古題目，雖也遇到解題困難、甚至無法解答，但他不放棄仍勤奮練習，也尋求指導老師呂昭勇幫助，突破瓶頸。

楊宇浩說，此次考題中也測試邏輯應變能力，如要將百筆資料建置超連結的功能，就需找到搜尋資料的規則與相關功能，才能一次複製百筆資料網址貼入表格，順利完成建置。

呂昭勇告訴中央社記者說，今年文書處理競賽規則有調整，如術科考試時間從1小時延到2小時，題型維持6個題組，且今年未提供模擬題，考驗競賽選手解題力。

他表示，在訓練楊宇浩過程中著重熟練各種文書處理技術，並加強邏輯思考與應變能力的培養，此次楊宇浩在比賽中臨場反應迅速，也能針對題目靈活應對，獲佳績。