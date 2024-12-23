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耶誕節不上課！長榮女中學生喊「零食吃到飽」太幸福了

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長榮女中慶祝耶誕節，辦薑餅屋大賽。記者鄭惠仁／翻攝
台南市長榮女中慶祝耶誕節，辦薑餅屋大賽。記者鄭惠仁／翻攝

台南市長榮女中為教會學校，耶誕前夕都會有熱鬧又具創意的活動，今年活動有寫信給耶老、耶誕慶祝大會，還有耶誕英文歌曲合唱比賽，而餐飲科則是薑餅屋創作大賽。校方還以上萬元的超多零食當獎品，學生說，「零食吃到飽」的獎勵太幸福了。

每年耶誕節長榮女中都會舉辦各種應景的課程與活動，餐飲科主任林春桃表示，學校的課程都會結合時事或節慶設計內容，端午節包粽子、中秋節做月餅、萬聖節做南瓜餅乾，耶誕節則會辦薑餅屋大賽，並透過師生共同票選決勝負。

烘焙課指導老師林佳蓁指出，薑餅屋製作最困難的地方在於蓋屋子的餅乾，尺寸形狀、烤出來的硬度等都要拿捏好，組合起來的屋子才不會歪七扭八或支離破碎。學生要先將麵糰塑形成屋頂、牆壁、煙囪、窗戶等建材，再進烤箱烘烤，接著再以糖霜黏合，糖霜的濃度也要剛好，蓋起來的房子才會穩固。過程中，有學生因為偷工減料，糖霜不夠濃綢，造成房子倒塌，只好打掉重練，雖然蓋房子的過程讓學生吃足苦頭，但看到成品，卻是滿滿的成就感。

英文課老師也安排「寫信給耶老」的活動，學生要自行手繪明信片，並以英文書寫想對耶誕老公公說的話，再由校方統一寄出。另外，各班學生也要準備一首英文聖誕歌曲，參加合唱比賽。

耶誕節活動這天，全校停課，率先登場的是合唱比賽，學生除了練歌喉、練英文發音，在造型上也下足功夫。造型設計是美容科、時尚造型科學生的強項，妝髮、整體造型都相當搶眼，也有高壯的男學生反串演出，展現反差萌。

餐飲科學生在耶誕活動上以氣勢取勝，有學生穿上棒球裝，將最近當紅的應援歌融入在表演當中，也贏來熱烈的掌聲。為了獎勵學生的用心，校方特別準備了超多的零食點心及飲料作為獎品，讓大家吃吃喝喝歡慶耶誕。

對長榮女中來說，耶誕節就像是國定假日般的存在，雖然要上學，但是不上課，看似一整天都在玩樂，但也是在展現學習成果。

台南市長榮女中慶祝耶誕節，活動精彩又熱鬧。記者鄭惠仁／翻攝
台南市長榮女中慶祝耶誕節，活動精彩又熱鬧。記者鄭惠仁／翻攝
台南市長榮女中慶祝耶誕節，辦薑餅屋大賽。記者鄭惠仁／翻攝
台南市長榮女中慶祝耶誕節，辦薑餅屋大賽。記者鄭惠仁／翻攝

耶誕節 英文 零食

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