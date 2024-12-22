高中生低頭挨社團學長姐罵…疑涉霸凌？新北教局：責成學校輔導
新北市某高中某社團疑涉霸凌，社群影片中見學弟妹低頭接受學長姐指責；教育局表示，經了解，這是社團學長姐激勵學弟妹好好準備校慶表演的儀式，已責成學校進行輔導。
在網路社群有人貼了新北市某高中手語社，學弟妹圍坐在地上低頭閉眼，接受由學長學姐指責的影片，引發外界討論及校園霸凌的質疑。
教育局表示，經向校方了解，學校表示此影片為20日晚間手語社學生進行校慶活動前彩排，在事後檢討期間所刻意營造的氣氛。
也就是影片中學長姐要求學弟妹以低頭閉眼儀式大聲斥責，事後再分發鼓勵小紙條給學弟妹。
教育局指出，校方已立即聯繫影片相關學生進行輔導，加強宣導以正向語言及行為與社團成員互動溝通，並提醒學生公布影片宜尊重注意隱私權。
教育局表示，已責成學校落實學生社團管理，社團進行指導或訓練時，以正向管理為原則，後續，學輔人員將針對影片相關學生積極輔導；如果有霸凌疑慮，將依照校園霸凌防治準則辦理。
教育局重申對校園霸凌零容忍立場，將持續宣導各校加強校園法治、品德教育及網路素養，提醒學子如遇霸凌或欺凌事件絕對要勇敢拒絕即時反映，共同防制校園霸凌，建立友善和諧學習環境。
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