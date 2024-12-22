影／台日高校鐵道模型展 日本女高校「好想來台灣」九份元素好吸睛

彰化縣社頭鄉鐵道文物館「福井食堂」舉辦台日高校鐵道模型大賽作品展，竹塘國中校長黃仲平曾帶團到日本參賽，他說，鐵道模型製作讓學生將生活科技和美感課程融入創作，希望有更多學生參賽，體會模型製作的迷人。

鐵道文物館展出作品包括在日本拿下第一的東京都立片倉高校列車模型，黃仲平說，日本學生將JR列車做的非常精緻，用晶片控制LED燈、車燈、尾燈號誌燈；另一件是日本女學生作品，來自白梅學園清修中高一貫部的作品「好想來台灣」，在2020年拿下日本中學生鐵道模型比賽的第二名，還有模擬台灣九份的茶樓、階梯及附近十分車站的、一旁溪谷吊橋場景，唯妙唯肖。

2019年到日本參賽的彰安國中與竹塘國中合作得獎，將八卦山大佛和王功漁港在地風情融入鐵道模型；竹塘國中的嘉義北回歸線公園太陽館和台中一中學生作品。

「福井食堂」收藏上萬件鐵道文物、兼提供鐵路便當，慶祝成立25周年，舉辦鐵道模型作品展。來自日本，從東武鐵道退休的幸野先生與台鐵退休司機員陳嘉明為模型展主持發車儀式。

福井食堂負責人陳朝強說，鐵道旅遊可串連地方特色發展深度之旅，他和社頭織襪業、真姐食舖等店家，設計從永靖到社頭的「沿著鐵軌去旅行」，吸引台北鐵道文化協會等回頭客，對日本觀光客也有吸引力，希望帶來國際旅遊商機。