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新北某高中手語社團爆「學弟妹坐一圈低閉挨罵」 校長：將開霸凌會議

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新北某高中手語社團爆「學弟妹坐一圈低閉挨罵」 校長：將開霸凌會議

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市某高中手語社為準備校慶表演，讓手語社學弟妹圍坐在地上低頭閉眼，由學長學姊飆罵，引發熱議。圖／擷取自Threads
新北市某高中手語社為準備校慶表演，讓手語社學弟妹圍坐在地上低頭閉眼，由學長學姊飆罵，引發熱議。圖／擷取自Threads

新北市某高中手語社為準備校慶表演，遭其他網友爆料在過程中，讓手語社學弟妹圍坐在地上低頭閉眼，由學長學姊飆罵，引發熱議。該校校長說，學長姐並未針對學弟妹言語或肢體霸凌，是為了要送學弟妹小卡片設計的橋段，並激勵他們在校慶好好表演，不過學校後天將開霸凌會議，了解該社團管理方式。

有網友在Threads發布一則影片，畫面顯示一群學弟妹圍坐在一起，正低頭閉眼接受訓話，多名學長姐站在他們旁邊飆罵「手語教幾遍了？」、「怎樣你們很厲害是不是 」、「昨天就提醒了，今天還沒帶衣服，到底在幹嘛？」影片一出，讓不少網友認為學長學弟制過頭。

而該社團幹部則致歉表示，該影片是12月20日晚上的低閉，影片中僅是一小片段，原意是透過這種鋪陳的方式，最後送上學長姊們的鼓勵與小卡，但他們經過一個晚上深刻反省，覺得低閉這個方式確實存在許多問題，對於大家的指教都虛心接受，將重新檢視社團的管理方式。

該校校長說，已向社團了解情況，是為了要送學弟妹小卡片而設計的橋段，以激勵他們在校慶好好表演，當天低閉僅是一個片段，上傳者是別的社團學生路過，不知前因後果造成誤會，社團內的學弟妹並未覺得被針對，且校慶結束還一起去吃火鍋。

不過針對該社團引發眾議，校長說，明日會由師長介入，並在後日召開疑似霸凌會議，了解社團管理方式是否適宜。

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