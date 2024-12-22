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嘉縣竹崎高中學生新宿舍落成 全新住宿環境照顧偏鄉學子

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎高中新學生宿舍空間兼具舒適性與實用性，採光、通風也做了精心規。記者李宗祐／攝影
嘉義縣竹崎高中新學生宿舍空間兼具舒適性與實用性，採光、通風也做了精心規。記者李宗祐／攝影

嘉義縣第一所完全中學竹崎高中因舊有學生宿舍老舊、空間有限，甚至拿理化教室當宿舍，在立委不斷爭取下終於獲教育部補助；今天舉行落成典禮，未來將提供110名學生優質住宿環境。縣長翁章梁表示，新宿舍空間兼具舒適性與實用性，解決孩子的住宿需求。

今天上午落成典禮，縣長翁章梁、立委陳冠廷、國民及學前教育署簡任視察許陣興、竹崎鄉長曾亮哲以及地方民代等人出席，共同為新宿舍剪綵啟用。

翁章梁表示，新宿舍空間兼具舒適性與實用性，採光、通風也做了精心規畫；在國教署支持宿舍建設，及前立委陳明文積極推動，讓宿舍順利啟用，新宿舍解決孩子的住宿需求，竹崎高中愈來愈好。

過去竹崎高中宿舍空間不足，甚至8、9人擠在1個房間，隨著竹崎高中辦學獲肯定學生人數增加至上千人，學生住宿問題急需解決，校方暫時挪用理化教室作為體育班男生宿舍。為提升居住品質，在前立委陳明文積極爭取，中央、地方總投入經費6416萬元。施工450天，新宿舍1棟3層樓，設有18間6人房、1間無障礙2人房、浴室18間、無障礙浴廁1間、管理人員房1間、康樂室1間及儲藏室3間，提供110名學生住宿。

教育部另核定補助392萬元，供添購床鋪（含書桌椅）、冷氣設備、公共區域冰箱、投幣式洗衣機、脫水機、飲水機及監視主機。縣府補助學校65萬元，在宿舍裝設防墜網、電箱外圍格柵及景觀圍籬牆。

校長蘇淵源表示，竹崎高中舊宿舍1989年興建完成，僅可容納60人，但目前住宿生已達140人，且舊宿舍使用逾35年，在縣府及各界民代重視孩子，積極向中央爭取經費，讓孩子在更舒適的空間生活。

嘉義縣竹崎高中今天舉行新學生宿舍落成典禮。記者李宗祐／攝影
嘉義縣竹崎高中今天舉行新學生宿舍落成典禮。記者李宗祐／攝影
嘉義縣竹崎高中今天舉行新學生宿舍落成典禮，縣長翁章梁（右三）等人剪綵啟用。記者李宗祐／攝影
嘉義縣竹崎高中今天舉行新學生宿舍落成典禮，縣長翁章梁（右三）等人剪綵啟用。記者李宗祐／攝影
嘉義縣竹崎高中因舊有學生宿舍老舊、空間有限，終於獲教育部補助，今天舉行新學生宿舍落成典禮。記者李宗祐／攝影
嘉義縣竹崎高中因舊有學生宿舍老舊、空間有限，終於獲教育部補助，今天舉行新學生宿舍落成典禮。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁等人參觀竹崎高中新學生宿舍。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁等人參觀竹崎高中新學生宿舍。記者李宗祐／攝影

住宿 宿舍 翁章梁

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