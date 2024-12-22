台南熱血教師推動山海圳教育 學生村落魚塭喜遇黑面琶鷺

台南愈來愈多的老師，帶領學生探索國家綠道，今天永仁高中一群熱血教師犧牲假日，騎著U-bike在寒風中踏溯山海圳國家綠道內海之路，在海尾寮魚塭喜遇避寒覓食的黑面琶鷺，驚喜中更感受到守護環境的重要。

台灣山海圳國家綠道是全國首條由下而上催生的長距離步道，從台江內海，沿著嘉南大圳、曾文溪，一路走抵玉山，全長177公里，分成內海之路、大圳之路、原鄉之路、聖山之路，從內海、平原到山林，從熱帶、溫帶到寒帶，也是見證台灣多樣性生態及文化的朝聖之路。

近幾年來，從國小、國中到高中大學，愈來愈多的學校規畫以山海圳國家綠道做為戶外教育、山野教育的最佳開放教室，分段陪伴學子，走讀山海圳國家綠道。剛拿到教育部「卓越登峰」獎的永仁高中教師社群，今天踏查內海之路，寒風中由社大台江分校執行長吳茂成導讀。

老師們由國家綠道的信仰哲學起點海尾朝皇宮開始踏查，認識台江內海大道公信仰，以及台江先民利用溼地耕塭的拓墾歷史文化，再沿著海尾路環村綠道、魚塭小徑踏查，希望有機會在海尾寮魚塭觀察到度冬的黑面琶鷺，最後，教師們如願在大新圍淺坪塭看到黑鷺覓食，幸運的喜悅中，紛紛拿起手機，記錄黑琶的美麗身影。