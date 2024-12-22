快訊

俄處決烏戰俘殘忍手段曝！斬首、遺體插刀、打靶式行刑 今年127人遭殃

周邊住家都在晃...阿妹大巨蛋唱「三天三夜」惹民怨 遠雄回應了

以棒球奪冠為主軸 101跨年煙火主題Team Taiwan將施放逾5分鐘歡慶12強

聽新聞
0:00 / 0:00

探究翻譯「大力水手」入獄十年事件 台南3高中生訪柏楊夫人牽起世代書香情

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市土城高中高二學生羅苡宸、 蔡喬安、 劉韙琦，探究「柏楊大力水手事件背後的爭議」，柏楊夫人張香華贈書。圖／土城高中提供
台南市土城高中高二學生羅苡宸、 蔡喬安、 劉韙琦，探究「柏楊大力水手事件背後的爭議」，柏楊夫人張香華贈書。圖／土城高中提供

探究始於好奇，台南市土城高中高二孝學生羅苡宸、 蔡喬安、 劉韙琦，在「歷史科探究與實作」課程中，以「鬼影幢幢-柏楊大力水手事件背後的爭議」為題，訪問了當年飽受文字獄的作家柏楊夫人張香華，也牽起世代的書香之情。

時間要推回民國57年作家柏楊，為中華日報家庭版翻譯美國連環漫畫「大力水手」，內容為卜派父子買了小島，在島上建立私人國家，各自競選總統。根據監察院調查報告，柏楊的譯文為「小孩問大力水手，『老頭，你要寫文章投稿呀！』，大力水手說，『我要寫一篇告全國同胞書。』小孩說，『全國只有我們兩個人，你知道吧！』，大力水手說，『但是我還是要講演。』」，這篇譯文登出後，被認為影射當時的總統蔣中正、國防部長蔣經國，柏楊因而被冠上「共產黨間諜」遭調查、且入獄十年。

校方表示，學生主動聯繫張香華，10月在台南大學柏楊紀念館第一次訪談，張香華為這群年輕學生竟主動想了解柏楊的思想與關懷感到好奇，因為，現在很少年輕人認識柏楊。12月20日，張香華南下之際，特別到土城高中致贈一套柏楊所創作的「資治通鑑紀事本末」，肯定學生的努力學習。

「資治通鑑紀事本末體」是柏楊的經典史學巨作，以獨到的編排方式和精闢的評論，將歷史事件串連成系統化的敘事，深受學術界和讀者推崇，期許學生藉由閱讀歷史，擴充眼界和心量。

土城高中校長陳仲卿說，「這不僅是一堂歷史課，更是學生主動開啟跨越世代的對話」，學生表示，他們是從白色恐怖時期許多資料中，找到大力水手事件作為探究主題，也透過口訪當事者妻子張香華，更加了解柏楊的為人，生活，也格外珍惜現在享有的言論自由

學生很感謝張香華親切地指導與鼓勵，並感謝她致贈柏楊的書籍，允諾會好好閱讀這套書，並繼續學習柏楊先生的精神，持續關注社會正義，為弱勢發聲。

圖書館主任蕭欣怡說， 學生的探究與努力，不僅展現了土城高中學生的學術熱情，也體現了教育界與文化界共同推動歷史傳承的努力，為校園注入了豐富的人文氣息。

台南 小孩 白色恐怖 蔣中正 蔣經國 言論自由

延伸閱讀

中「遠洋捕撈」掀文字獄？ 逾50「耽美」作家被抓 有人判5年

陸「遠洋捕撈」掀文字獄 逾50耽美作家遭安徽跨省抓捕

大力水手、丁丁版權滿95年 2025年起可無償使用

台灣首間 Coach Play 開幕！5 大亮點搶先看：大力水手聯名服飾登場，人氣「Chain Tabby」包款率先上架！

相關新聞

苗栗后庄國小獲教學卓越銀質獎 縣長加碼再頒40萬獎金

苗栗縣頭份市后庄國小參加教育部教學卓越獎 ，以「培養美的感知、營造慢的生活」的理念，在眾多頂尖的參賽方案中脫穎而出，榮獲...

探究翻譯「大力水手」入獄十年事件 台南3高中生訪柏楊夫人牽起世代書香情

探究始於好奇，台南市土城高中高二孝學生羅苡宸、 蔡喬安、 劉韙琦，在「歷史科探究與實作」課程中，以「鬼影幢幢-柏楊大力水...

元長學童用腳力愛故鄉 環鄉畢旅徜徉陽光草地更快樂

雲林縣元長國小六年級80位學生、家長今天清晨展開40公里單車環鄉畢旅，踏遍全鄉每村落瀏覽故鄉風情，尤其徜徉冬陽溫暖的草地...

雲林最美森小辦謝茶祭 居民感動

雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小歷經莫拉克風災，告別裂開操場異地重建，在大自然教室挺過滅校危機，吸引外地民眾移居，校方與社區產...

校園新鮮事／東港大潭國小海洋課 融入迎王

屏東縣東港鎮大潭國小結合在地漁村、大鵬灣潟湖與東港迎王平安祭典等地方人文，發展出多元豐富的海洋課程，希望小朋友從小浸淫其...

彰化小校校慶秀科技 重現哈利波特「金鈴子」飛行

今天是節氣冬至，彰化縣明聖國小迎來創校四十周年，學童操作6部創意足球無人機飛行，為校慶和來賓獻上今年生肖龍飛九天的祝福，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。