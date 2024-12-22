探究翻譯「大力水手」入獄十年事件 台南3高中生訪柏楊夫人牽起世代書香情
探究始於好奇，台南市土城高中高二孝學生羅苡宸、 蔡喬安、 劉韙琦，在「歷史科探究與實作」課程中，以「鬼影幢幢-柏楊大力水手事件背後的爭議」為題，訪問了當年飽受文字獄的作家柏楊夫人張香華，也牽起世代的書香之情。
時間要推回民國57年作家柏楊，為中華日報家庭版翻譯美國連環漫畫「大力水手」，內容為卜派父子買了小島，在島上建立私人國家，各自競選總統。根據監察院調查報告，柏楊的譯文為「小孩問大力水手，『老頭，你要寫文章投稿呀！』，大力水手說，『我要寫一篇告全國同胞書。』小孩說，『全國只有我們兩個人，你知道吧！』，大力水手說，『但是我還是要講演。』」，這篇譯文登出後，被認為影射當時的總統蔣中正、國防部長蔣經國，柏楊因而被冠上「共產黨間諜」遭調查、且入獄十年。
校方表示，學生主動聯繫張香華，10月在台南大學柏楊紀念館第一次訪談，張香華為這群年輕學生竟主動想了解柏楊的思想與關懷感到好奇，因為，現在很少年輕人認識柏楊。12月20日，張香華南下之際，特別到土城高中致贈一套柏楊所創作的「資治通鑑紀事本末」，肯定學生的努力學習。
「資治通鑑紀事本末體」是柏楊的經典史學巨作，以獨到的編排方式和精闢的評論，將歷史事件串連成系統化的敘事，深受學術界和讀者推崇，期許學生藉由閱讀歷史，擴充眼界和心量。
土城高中校長陳仲卿說，「這不僅是一堂歷史課，更是學生主動開啟跨越世代的對話」，學生表示，他們是從白色恐怖時期許多資料中，找到大力水手事件作為探究主題，也透過口訪當事者妻子張香華，更加了解柏楊的為人，生活，也格外珍惜現在享有的言論自由。
學生很感謝張香華親切地指導與鼓勵，並感謝她致贈柏楊的書籍，允諾會好好閱讀這套書，並繼續學習柏楊先生的精神，持續關注社會正義，為弱勢發聲。
圖書館主任蕭欣怡說， 學生的探究與努力，不僅展現了土城高中學生的學術熱情，也體現了教育界與文化界共同推動歷史傳承的努力，為校園注入了豐富的人文氣息。
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