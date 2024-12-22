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元長學童用腳力愛故鄉 環鄉畢旅徜徉陽光草地更快樂
雲林縣元長國小六年級80位學生、家長今天清晨展開40公里單車環鄉畢旅，踏遍全鄉每村落瀏覽故鄉風情，尤其徜徉冬陽溫暖的草地上，有說有笑玩在一起，大人小孩更舒坦更自在，他們預定將再挑單雲林第一高峰大尖山，用腳力愛故鄉。
元長國小環鄉畢旅已辦8年，家長、學生都喜歡，校長王曉萍說，元長鄉人口外流，加上許多小學畢業後就選擇到外地就讀，許多孩子對自己的故鄉感到陌生，尤其各村分散各地，孩子少有機會去，希望畢前透過單車環鄉，讓孩子到家鄉各村走走看看。
王曉萍說，其實多年來元長鄉各社區營造、青年返鄉創業的魅力源源不絕，很值得孩子親往學習體驗，未來各奔前程不論走多遠，期藉由這趟環鄉，記得家鄉的美好。
今晨80位學童、家長從學校出發，長途跋涉40公里，家長當前導志工，有人押後保護孩子安全，正逢冬至天寒地凍，但今早的冬陽特別溫暖，一路迎送車隊往前走，剛收割完的稻田，一車車稻子往外送，許多農路上看到阿公和阿嬤忙著曬花生，走過巷弄轉角，更有許多小小角落公園，還有許多村庄特色裝置藝術和彩繪，尤其村人更和善，看到車隊來無不招手相迎，學生驚嘆「原來故鄉長得真美」。
學童徐婞甯表示，小一時聽哥哥姊姊說過騎車玩全鄉真好玩，如今如願，自己沒想過不到一天能完成騎40公里挑戰，且每個景點都令人難忘；林品彤說，有面特殊的榕樹牆，原以為是景觀設計，實際走訪才知道原來牆後是柳丁園，是園主用意是為擋風才種的，可護園又可美化環境，讓他印象深刻。
環鄉必選地點「保正作家」蔡秋桐故居，這位日時代的長輩，是元長國小校友，也是台灣早期台語文學作家，盼學生走訪故居了解這位「大學長」生平，深化自己。王曉萍說，元長騎跡是畢業前的告別禮物，本月底將再帶學生挑戰雲林第一高峰大尖山，擴大了雲林之美。
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