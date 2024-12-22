聽新聞
0:00 / 0:00

雲林最美森小辦謝茶祭 居民感動

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣樟湖國中小學與社區結合，發展茶產業、推動茶席，舉辦謝茶祭。記者陳雅玲／攝影
雲林縣樟湖國中小學與社區結合，發展茶產業、推動茶席，舉辦謝茶祭。記者陳雅玲／攝影

雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小歷經莫拉克風災，告別裂開操場異地重建，在大自然教室挺過滅校危機，吸引外地民眾移居，校方與社區產業結合種紅茶被企業採購一空，校方昨天80周年校慶舉辦「謝茶祭」，民眾感動。

樟湖生態國中小國小部今年創校80周年、國中部11周年，是雲林首間公辦民營實驗學校，有雲林最美森林小學之稱，昨與太日樂集、顧老師舞蹈團、花妍茶事、社區民眾結合，在學校認養後山茶園辦謝茶祭，在鼓聲、樂聲、舞蹈、歌聲中敬天謝地，歌詞「希望花開，希望結籽，希望昇昇，生生不息」是師生與居民共同盼望。

校長陳清圳說，人口外流是學校生存危機，所以與社區發展緊密結合，當社區產業看到希望，人口回流或增加，學校就能免於滅校，茶是樟湖主要產業，但老茶農體力漸差，學校3年前在後山認養0.7公頃茶園，無毒種植台茶18號紅茶，在茶農張定國指導下，紅茶被茶改場盲測為西部名列前茅紅茶，今年量產每台斤4千元，被企業採購一空。

學校透過課程走進社區解決問題，孩子設計謝茶祭，與社區謝平安結合，歲末年終，感謝土地及參與的人，展現學習成果及社區產業發展成果。社區居民、家長都來參加，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、教育處長邱孝文、文觀處長陳璧君、新聞處長陳其育、古坑鄉長林慧如被學校虔誠感謝土地心意感動。

張麗善說，從身教、言教到環境教育，能夠對孩子潛移默化，縣府會全力支持樟湖產業、觀光發展。若說人生70才開始，挺過天災、滅校危機，走進社區樟湖生態國中小學，慶祝80周年才開始茁壯，陳清圳與師生許願，未來學校感謝天地祭典，能成社區與觀光發展契機，「要做就做到亞洲最好」。

張麗善 認養 雲林

延伸閱讀

荒廢近20年！雲林虎尾空軍建國二村完工 搶先開箱

挺過天災、滅校危機 最美森林小學今謝茶祭感恩天地

雲林麥寮鄉今年即將突破5萬人 編撰鄉志從過去展望未來

鴻海攜手雲林縣推動AI智慧城市2.0 開展四大領域合作

相關新聞

苗栗后庄國小獲教學卓越銀質獎 縣長加碼再頒40萬獎金

苗栗縣頭份市后庄國小參加教育部教學卓越獎 ，以「培養美的感知、營造慢的生活」的理念，在眾多頂尖的參賽方案中脫穎而出，榮獲...

雲林最美森小辦謝茶祭 居民感動

雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小歷經莫拉克風災，告別裂開操場異地重建，在大自然教室挺過滅校危機，吸引外地民眾移居，校方與社區產...

校園新鮮事／東港大潭國小海洋課 融入迎王

屏東縣東港鎮大潭國小結合在地漁村、大鵬灣潟湖與東港迎王平安祭典等地方人文，發展出多元豐富的海洋課程，希望小朋友從小浸淫其...

彰化小校校慶秀科技 重現哈利波特「金鈴子」飛行

今天是節氣冬至，彰化縣明聖國小迎來創校四十周年，學童操作6部創意足球無人機飛行，為校慶和來賓獻上今年生肖龍飛九天的祝福，...

嘉縣平林國小新建活動中心動土 斥資9340萬2026年完工

嘉義縣大林鎮平林國小創校24年，校內缺乏室內運動場和集會空間，縣府向教育部爭取7080萬元，再追加自籌款2260萬元，總...

挺過天災、滅校危機 最美森林小學今謝茶祭感恩天地

雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小學歷經莫拉克風災，在財團法人張榮發基金會支持下告別裂開的操場異地重建，更在大自然教室中挺過滅校危機，吸引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。