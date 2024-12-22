雲林最美森小辦謝茶祭 居民感動

雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小歷經莫拉克風災，告別裂開操場異地重建，在大自然教室挺過滅校危機，吸引外地民眾移居，校方與社區產業結合種紅茶被企業採購一空，校方昨天80周年校慶舉辦「謝茶祭」，民眾感動。

樟湖生態國中小國小部今年創校80周年、國中部11周年，是雲林首間公辦民營實驗學校，有雲林最美森林小學之稱，昨與太日樂集、顧老師舞蹈團、花妍茶事、社區民眾結合，在學校認養後山茶園辦謝茶祭，在鼓聲、樂聲、舞蹈、歌聲中敬天謝地，歌詞「希望花開，希望結籽，希望昇昇，生生不息」是師生與居民共同盼望。

校長陳清圳說，人口外流是學校生存危機，所以與社區發展緊密結合，當社區產業看到希望，人口回流或增加，學校就能免於滅校，茶是樟湖主要產業，但老茶農體力漸差，學校3年前在後山認養0.7公頃茶園，無毒種植台茶18號紅茶，在茶農張定國指導下，紅茶被茶改場盲測為西部名列前茅紅茶，今年量產每台斤4千元，被企業採購一空。

學校透過課程走進社區解決問題，孩子設計謝茶祭，與社區謝平安結合，歲末年終，感謝土地及參與的人，展現學習成果及社區產業發展成果。社區居民、家長都來參加，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、教育處長邱孝文、文觀處長陳璧君、新聞處長陳其育、古坑鄉長林慧如被學校虔誠感謝土地心意感動。

張麗善說，從身教、言教到環境教育，能夠對孩子潛移默化，縣府會全力支持樟湖產業、觀光發展。若說人生70才開始，挺過天災、滅校危機，走進社區樟湖生態國中小學，慶祝80周年才開始茁壯，陳清圳與師生許願，未來學校感謝天地祭典，能成社區與觀光發展契機，「要做就做到亞洲最好」。