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校園新鮮事／東港大潭國小海洋課 融入迎王

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東縣東港鎮大潭國小推動海洋文化課程，學校參加行動智慧學校偏鄉服務計畫，學生透過VR創作迎王祭典。圖／大潭國小提供
屏東縣東港鎮大潭國小推動海洋文化課程，學校參加行動智慧學校偏鄉服務計畫，學生透過VR創作迎王祭典。圖／大潭國小提供

屏東縣東港鎮大潭國小結合在地漁村、大鵬灣潟湖與東港迎王平安祭典等地方人文，發展出多元豐富的海洋課程，希望小朋友從小浸淫其中體驗、學習，未來能進一步傳承家鄉在地文化。

大潭國小校長趙錫清在東港深耕海洋教育10餘年，他指將海洋融入日常生活及教學中，不僅能展現學生的創意與巧思，更體現科技與傳統文化的完美結合。

大潭國小在他引領下成立「海洋教育創客中心」，設計一系列海洋文化課程，例如將迎王平安祭典與科技工藝結合，製作出創意小神轎、雷雕王船、王船音樂盒等具地方特色的作品。學校也參加行動智慧學校偏鄉服務計畫，透過VR（虛擬實境）與迎王祭典結合，帶學生在虛擬世界畫出心中的3D王船，並結合360度祭典相片呈現迎王祭典。

陳姓學生說，迎王是東港人重要宗教活動，將科技與祭典結合進行創作非常有趣，不但可學習最新科技，也能更了解家鄉傳統宗教文化。

趙錫清指VR體驗課程以科技輔助教學，學生利用數位科技講述並介紹迎王相關活動，在玩樂中體驗科技與傳統文化的碰撞，能更身歷其境，感受東港迎王祭典的文化底蘊。

東港 王船 迎王

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