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彰化小校校慶秀科技 重現哈利波特「金鈴子」飛行

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣明聖國小師生和家長、社區居民慶祝四十周年校慶。記者簡慧珍／攝影
彰化縣明聖國小師生和家長、社區居民慶祝四十周年校慶。記者簡慧珍／攝影

今天是節氣冬至，彰化縣明聖國小迎來創校四十周年，學童操作6部創意足球無人機飛行，為校慶和來賓獻上今年生肖龍飛九天的祝福，另結合冬至事前搓好的彩色黏土湯圓放在模型大蛋糕周圍，顯得喜氣洋洋。

明聖國小舉辦社區運動會為校慶熱鬧場面，各班運動員創意裝扮進場，最吸睛的是呼應校長張富凱平日超人形象的40名小超人，因天冷改為身穿藍色運動服，但仍披上超人必備的紅披風，進場虎虎生風，這群小超人在校慶學生打太鼓之後表演活力大會舞，來賓和社區民眾都熱烈鼓掌。

明聖校慶在施放彩色氣球、彩色黏土湯圓大集合中開幕，6名學童在司令台前跑道，各操作1部足球無人機，指導老師下口令，足球無人機同時起飛，飛越校慶模型蛋糕才降落，司儀說足球無人機像哈利波特電影中「金鈴子」，電影用特效，明聖小朋友用科技，技高一籌。

150名師生透過書道花藝特展、格林Power綠能戲劇、吉雷米勵志演講、光興閣布袋戲生活化台語文校園推廣活動迎接四十周年校慶，今透過「明躍四十載、聖傳世代情」展現校園建設與教育成果。副縣長林田富說，教育是百年大業，學生是國家社會的基石，明聖創校四十周年的辦學績效有目共睹，他代表縣長帶來祝福，小朋友快樂活潑、功課進步，明聖校運昌隆。

彰化縣明聖國小四十周年校慶結合冬至，有蛋糕模型也有彩色黏土湯圓。記者簡慧珍／攝影
彰化縣明聖國小四十周年校慶結合冬至，有蛋糕模型也有彩色黏土湯圓。記者簡慧珍／攝影

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